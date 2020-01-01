Долар і євро ростуть в ціні: курс валют у Луцьку на 18 вересня
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.973, а продаж – 28.234.
Євро при купівлі становить –32.783, продажу – 33.374.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,833, продаж – 7,549.
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Євро при купівлі становить –32.783, продажу – 33.374.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,382.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,833, продаж – 7,549.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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