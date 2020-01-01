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У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*
У п'ятницю, 18 вересня, у ТРЦ «ПортCity» стартує виставка робіт художниці Наталки Юхимчук.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Молода художниця – нова учасниця конкурсу мистецтв, яка представила роботи у стилях декоративний живопис/графіка.

Тема виставки: «РИБКО-ПОРТ, СІТІ ЗАЙЧИКІВ»

Насолодитися роботами Наталки Юхимчук Ви зможете щодня з 10:00 до 22:00.

Виставка працюватиме із 18.09. по 02.10.

на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity. Вхід вільний.

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художниці Наталки Юхимчук*


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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