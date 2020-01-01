На Чернігівщині в хасидів виявили коронавірус, а вони відмовляються від госпіталізації

У чотирьох хасидів, які перебувають на кордоні України з Білоруссю у Нових Яриловичах, виявили коронавірус.Про це Суспільному сказала голова чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста. З її слів, дані їй надали білоруські колеги з Червоного хреста.Оксана розповіла, що хворі хасиди відмовилися від госпіталізації до білоруської лікарні і перебувають на кордоні України з Білоруссю.У ніч з 16 на 17 вересня Оксана Мудра разом з представниками Національного комітету Червоного хреста та загону швидкого реагування, одягнуті у захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр та 60 літрів води. З її слів, саме такої кількості потребували хасиди.Також хасидам передали 4 тисячі пакетів спеціальної їжі від єврейської общини Умані. За її словами, отримавши їжу, паломники співали і танцювали, під час отримання передачі та подякували за допомогу.