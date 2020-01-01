У Луцьку студентка коледжу намагалася покінчити життя самогубством





Про це Інформаційному агентству



Подія трапилася вчора, 17 вересня, в одній із квартир на вулиці Шота Руставелі.



До швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що студентка 1-го курсу коледжу за місцем свого проживання намагалася покінчити життя самогубством. Дівчина порізала собі вени правого передпліччя та виклала фото у соціальну мережу.



Постраждалу госпіталізували до дитячої міської лікарні.



Як зазначається, причиною вчинку дівчини став сімейний конфлікт.



Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що після надання медичної допомоги дівчину відпустили додому.

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