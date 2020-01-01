У Луцьку студентка коледжу намагалася покінчити життя самогубством
Сьогодні, 09:50
У Луцьку 16-річна дівчина намагалася покінчити життя самогубством.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 17 вересня, в одній із квартир на вулиці Шота Руставелі.
До швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що студентка 1-го курсу коледжу за місцем свого проживання намагалася покінчити життя самогубством. Дівчина порізала собі вени правого передпліччя та виклала фото у соціальну мережу.
Постраждалу госпіталізували до дитячої міської лікарні.
Як зазначається, причиною вчинку дівчини став сімейний конфлікт.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що після надання медичної допомоги дівчину відпустили додому.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася вчора, 17 вересня, в одній із квартир на вулиці Шота Руставелі.
До швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що студентка 1-го курсу коледжу за місцем свого проживання намагалася покінчити життя самогубством. Дівчина порізала собі вени правого передпліччя та виклала фото у соціальну мережу.
Постраждалу госпіталізували до дитячої міської лікарні.
Як зазначається, причиною вчинку дівчини став сімейний конфлікт.
Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що після надання медичної допомоги дівчину відпустили додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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