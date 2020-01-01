У Володимирі в аварії зіткнулися Toyota і мотоцикл
Сьогодні, 10:40
У Володимирі-Волинському 18-го вересня близько 9:00 по вулиці Луцькій трапилась ДТП.
Відомо, що в аварії зіштовхнулися Toyota чорного кольору та мотоцикл, пише Буг.
Як повідомляють очевидці, автівка виїжджала з повороту біля магазину "АВС", а мотоцикл рухався з центру.
Внаслідок аварії мотоцикліста з травмами тазу забрала "швидка", у водія автівки, за словами свідків, струс головного мозку.
На місці ДТП працювала поліція.
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Відомо, що в аварії зіштовхнулися Toyota чорного кольору та мотоцикл, пише Буг.
Як повідомляють очевидці, автівка виїжджала з повороту біля магазину "АВС", а мотоцикл рухався з центру.
Внаслідок аварії мотоцикліста з травмами тазу забрала "швидка", у водія автівки, за словами свідків, струс головного мозку.
На місці ДТП працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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