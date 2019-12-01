У Погуляйка – новий перший заступник

Голова облдержадміністраціїсьогодні, 18 вересня, під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів ОДА представив свого першого заступника –Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко приступає до виконання своїх обов’язків від сьогодні, 18 вересня 2020-го року.«Я повністю усвідомлюю відповідальність, покладену на мене на цій посаді, тому прикладу усіх зусиль, щоби своєю працею принести користь для області», - сказав новопризначений заступник.На посаді першого заступника голови ОДА Сергій Мовенко куруватиме питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.Біографічна довідка:Число, місяць і рік народження: 01 жовтня 1986 рокуМісце народження: Луганська область, Перевальський район, м. ПеревальськОсвіта: вища, 2008 р., Міжнародна Академія управління персоналом (м. Луганськ), право, бакалавр права;2010 р., Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Сімферополь), правознавство, спеціаліст з праваТрудова діяльність:09.2008-08.2012 служба в Державній кримінально-виконавчій службі України04.2013-11.2015 служба в органах внутрішніх справ України11.2015-12.2019 служба в Національній поліції України12.2019-07.2020 тимчасово не працює07.2020-09.2020 заступник голови Маневицької райдержадміністрації Волинської області09.2020- по цей час перший заступник голови облдержадміністрації.