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У Погуляйка – новий перший заступник

У Погуляйка – новий перший заступник
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 18 вересня, під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів ОДА представив свого першого заступника – Сергія Мовенка.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко приступає до виконання своїх обов’язків від сьогодні, 18 вересня 2020-го року.

«Я повністю усвідомлюю відповідальність, покладену на мене на цій посаді, тому прикладу усіх зусиль, щоби своєю працею принести користь для області», - сказав новопризначений заступник.

На посаді першого заступника голови ОДА Сергій Мовенко куруватиме питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.

Біографічна довідка:

Число, місяць і рік народження: 01 жовтня 1986 року

Місце народження: Луганська область, Перевальський район, м. Перевальськ

Освіта: вища, 2008 р., Міжнародна Академія управління персоналом (м. Луганськ), право, бакалавр права;

2010 р., Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Сімферополь), правознавство, спеціаліст з права

Трудова діяльність:

09.2008-08.2012 служба в Державній кримінально-виконавчій службі України

04.2013-11.2015 служба в органах внутрішніх справ України

11.2015-12.2019 служба в Національній поліції України

12.2019-07.2020 тимчасово не працює

07.2020-09.2020 заступник голови Маневицької райдержадміністрації Волинської області

09.2020- по цей час перший заступник голови облдержадміністрації.


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Теги: Сергій Мовенко, Юрій Погуляйко, ОДА, заступник
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Коментарі 2
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Зайве підтвердження недоумкуватості та другосортності волинян: Луганськ рулить!
Ще круче як було за Януковича.
Тіко я не поняв - це зрада чи перемога?
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З мента ніколи не буде господаря.Крапка!!! Без освіти, бо такі "академії" просто виписують папірці-дипломи. Погуляйко стягує деморалізованих людей - своїх ментівських соратників.
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