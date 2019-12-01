У Погуляйка – новий перший заступник
Сьогодні, 10:47
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко сьогодні, 18 вересня, під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів ОДА представив свого першого заступника – Сергія Мовенка.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко приступає до виконання своїх обов’язків від сьогодні, 18 вересня 2020-го року.
«Я повністю усвідомлюю відповідальність, покладену на мене на цій посаді, тому прикладу усіх зусиль, щоби своєю працею принести користь для області», - сказав новопризначений заступник.
На посаді першого заступника голови ОДА Сергій Мовенко куруватиме питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.
Біографічна довідка:
Число, місяць і рік народження: 01 жовтня 1986 року
Місце народження: Луганська область, Перевальський район, м. Перевальськ
Освіта: вища, 2008 р., Міжнародна Академія управління персоналом (м. Луганськ), право, бакалавр права;
2010 р., Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Сімферополь), правознавство, спеціаліст з права
Трудова діяльність:
09.2008-08.2012 служба в Державній кримінально-виконавчій службі України
04.2013-11.2015 служба в органах внутрішніх справ України
11.2015-12.2019 служба в Національній поліції України
12.2019-07.2020 тимчасово не працює
07.2020-09.2020 заступник голови Маневицької райдержадміністрації Волинської області
09.2020- по цей час перший заступник голови облдержадміністрації.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко приступає до виконання своїх обов’язків від сьогодні, 18 вересня 2020-го року.
«Я повністю усвідомлюю відповідальність, покладену на мене на цій посаді, тому прикладу усіх зусиль, щоби своєю працею принести користь для області», - сказав новопризначений заступник.
На посаді першого заступника голови ОДА Сергій Мовенко куруватиме питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.
Біографічна довідка:
Число, місяць і рік народження: 01 жовтня 1986 року
Місце народження: Луганська область, Перевальський район, м. Перевальськ
Освіта: вища, 2008 р., Міжнародна Академія управління персоналом (м. Луганськ), право, бакалавр права;
2010 р., Кримський економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Сімферополь), правознавство, спеціаліст з права
Трудова діяльність:
09.2008-08.2012 служба в Державній кримінально-виконавчій службі України
04.2013-11.2015 служба в органах внутрішніх справ України
11.2015-12.2019 служба в Національній поліції України
12.2019-07.2020 тимчасово не працює
07.2020-09.2020 заступник голови Маневицької райдержадміністрації Волинської області
09.2020- по цей час перший заступник голови облдержадміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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