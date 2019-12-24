вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підліток у під’їзді будинку намагався пограбувати чоловіка

На Волині підліток у під’їзді будинку намагався пограбувати чоловіка
У Володимирі-Волинському поліцейські викрили неповнолітнього грабіжника.

Так, до поліції звернувся 37-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік розповів, що напередодні ввечері у під’їзді будинку його намагався пограбувати незнайомець, однак заявник дав нападнику відсіч, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 14-річний житель Володимир-Волинського району.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підліток, пограбування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві зник уродженець Луцька
Сьогодні, 11:45
У МОЗ дозволили не робити тест на коронавірус після самоізоляції, якщо немає симптомів
Сьогодні, 11:30
На Волині підліток у під’їзді будинку намагався пограбувати чоловіка
Сьогодні, 11:13
Три смерті і 96 нових випадків на добу: на Волині ускладнилася ситуація з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
У Погуляйка – новий перший заступник
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
На Волині підліток з ножем пограбував 16-річного хлопця На Волині підліток з ножем пограбував 16-річного хлопця
24 грудень, 2019, 17:39
На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього На Волині двоє чоловіків посеред вулиці пограбували неповнолітнього
05 червень, 2019, 12:43
Підліток, який п'яним викрав авто, постане перед судом Підліток, який п'яним викрав авто, постане перед судом
27 липень, 16:50
У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку
07 квітень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через борги за газ понад 3 тисячі волинян можуть залишитися без субсидій
Сьогодні, 12:05
 0
Хто підтверджує якість та безпеку продуктів у магазинах «АТБ» на Волині *
Сьогодні, 11:48
 0
У Києві зник уродженець Луцька
Сьогодні, 11:45
 0
У МОЗ дозволили не робити тест на коронавірус після самоізоляції, якщо немає симптомів
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині підліток у під’їзді будинку намагався пограбувати чоловіка
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8