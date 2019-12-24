На Волині підліток у під’їзді будинку намагався пограбувати чоловіка
Сьогодні, 11:13
У Володимирі-Волинському поліцейські викрили неповнолітнього грабіжника.
Так, до поліції звернувся 37-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік розповів, що напередодні ввечері у під’їзді будинку його намагався пограбувати незнайомець, однак заявник дав нападнику відсіч, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 14-річний житель Володимир-Волинського району.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Так, до поліції звернувся 37-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік розповів, що напередодні ввечері у під’їзді будинку його намагався пограбувати незнайомець, однак заявник дав нападнику відсіч, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 14-річний житель Володимир-Волинського району.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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