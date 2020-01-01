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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ дозволили не робити тест на коронавірус після самоізоляції, якщо немає симптомів

У МОЗ дозволили не робити тест на коронавірус після самоізоляції, якщо немає симптомів
Відтепер по завершенню самоізоляції та перед плановою госпіталізацією українцям не потрібно робити тест на COVID-19, у разі відсутності симптомів гострого респіраторного захворювання.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, окрім наказу про новий протокол лікування COVID-19, 17 вересня він підписав й наказ про оновлені стандарти надання медичної допомоги при COVID-19.

Степанов пояснив, що протокол надання меддопомоги – це інструкція з лікування в залежності від стану пацієнта, а стандарти надання меддопомоги визначають порядок госпіталізації, зокрема й те, при яких станах пацієнта мають госпіталізувати, а також те, як і кому проводити тестування та в який спосіб це відбувається.

Наприклад, у стандартах йдеться про те, що ПЛР-тестування на COVID-19 проводиться виключно людям, які, на думку сімейного лікаря, мають симптоми цієї хвороби. За словами Степанова, раніше стандарти надання меддопомоги при коронавірусній хворобі передбачали, що людина, яка завершує самоізоляцію, має пройти ПЛР-тестування.

"За оновленими стандартами - якщо людина 14 днів перебувала на самоізоляції і не має жодних симптомів хвороби, то їй не потрібно робити тест", - пояснив він. Крім того, відтепер, якщо людині необхідна планова госпіталізація, то ПЛР-тестування їй вже робити не потрібно, за виключенням випадку, коли вона має симптоми гострого респіраторного захворювання.


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Теги: тест, коронавірус
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