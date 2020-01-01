Підприємець виграв справу у суді про обмеження часу роботи нічного кафе на Волині

Олександр Дерев’янчук у Верховному суді виграв справу проти Маневицької селищної ради на Волині. Він добивався скасування часових обмежень роботи його нічного кафе, які встановила місцева влада.



Цим він створив суддівський прецедент: роз’яснення по справі опублікували на офіційному сайті Верховного суду,



З чого все почалось



Підприємець з Вараша Олександр Дерев’янчук подав до суду на Маневицьку селищну раду (між населеними пунктами кількадесят кілометрів) у 2016-му році, щоб скасувати її рішення обмежити роботу нічних закладів на території селищної ради. Про це підприємець написав на



Своє кафе він відкрив у 2008-му році. На той час обмеження щодо графіку роботи закладів громадського харчування на території Маневицької селищної ради діяли вже рік.



Суспільному Олександр Дерев’янчук пояснив, що не знав про обмеження, коли відкривав свій заклад.



"Я хотів, щоб мій заклад працював по буднях до другої ночі, на вихідних на дві години довше. А виявив, що відкритим бар може бути лише до опівночі", – каже Олександр Дерев’янчук.



Як зароджувався позов



Поліція, додає підприємець, систематично штрафувала працівників кафе, коли ті працювали довше визначеного часу. Приблизно, каже він, за весь час роботи на його заклад склали близько двадцяти адмінпротоколів, штрафи за які довелося сплатити.



Чоловік звертався до сільської ради, аби ті скасували своє рішення. Натомість отримав ще одне рішення сесії селищної ради, в якому депутати вирішили обмежити роботу закладу Дерев’янчука до 22:00 вечора. Це і стало причиною звернутися до суду.



Різні суди – різні рішення

Суд першої інстанції позов підприємця задовольнив частково. Однак, він з рішенням не погодився, подав апеляцію і виграв її.



"Ми ж нічний заклад, а не дитяче кафе. Цей заклад – моя приватна власність. Сільська рада не може втручатися в роботу моєї власності, що я довів через суд", – каже підприємець.



Чоловік додав, що частина підприємців у Маневичах також подовжили роботу своїх закладів після рішення апеляційного суду.



Сільська рада з рішенням апеляційного суду не погодилася та оскаржила його у Верховному суді. Цю справу сільрада програла, на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень оприлюднили відповідну постанову. Оскарженню вона не підлягає.



Верховний суд підприємця підтримав та опублікував на сайті роз’яснення для інших суддів.



"Ухвалюючи таке рішення, суд виходив із того, що обмеження режиму роботи об’єктів торгівлі не належить до повноважень селищної ради, а відноситься до компетенції виконавчого комітету селищної ради, якому відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування" належать повноваження встановлювати зручний для населення режим роботи підприємств, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, а також встановлювати зручний для населення режим роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності за погодженням із власниками", – йдеться у повідомленні.



Завіса



Зв’язатися з селищним головою Маневичів, аби отримати коментар, журналістам Суспільного не вдалося. Упродовж кількох днів у селищній раді або не відповідали на дзвінок, або повідомляли, що очільника громади на місці немає. Редакція готова озвучити позицію органу місцевого самоврядування, якщо її представники вийдуть на зв’язок у будь-який зручний спосіб.



Сам підприємець сказав Суспільному, що після цього судового рішення представники селищної ради чи виконкому на зв'язок із ним не виходили. Тим часом заклад працює до 2-ї ночі в будні дні та до 4-ї – на вихідних.



Авторка: Аліна Дубовська

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