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Через пандемію коронавірусу більше сотні українців досі не можуть повернутися з Китаю. ВІДЕО

Через пандемію коронавірусу більше сотні українців досі не можуть повернутися з Китаю. ВІДЕО
Більше сотні українців досі не можуть повернутися з Китаю. Рейси, які буи скасовані на початку карантину так і не відновили

Тож люди звернулися по допомогу до посольства і там пообіцяли організувати чартер. Але дату вильоту декілька разів переносили, - пишуть Факти.

Через пандемію коронавірусу пряме авіасполучення між Україною та КНР так і не відновили. З початку року до піднебесної і назад здійснили лише кілька евакуаційних рейсів. 17 вересня також мав вилетіти спецлітак до Києва. Його організували за підтримки українських дипломатів. Борт авіакомпанії МАУ мав забрати сотню пасажирів.

Але рейс скасували. В компанії МАУ пояснили: не вигідного летіти, бо наповненість була лише 60%. Але це й не дивно – багато хто з людей просто не зміг купити квиток, бо МАУ поставили захмарну ціну – $1300. Це при тому, що зазвичай політ в один кінець коштував 400.

Нині виліт перенесли на 15 жовтня. Українці, обурені, не знають що робити – у них завершуються візи, немає роботи та житла.

Загалом, чекають на евакуацію з Китаю зо дві сотні українців. У когось завершилися візи, контракти з роботодавцями та навчання. Хтось розірвав договір про оренду і опинився на вулиці. За що жити ще місяць – більшість не уявляє. У Китаї застрягли і декілька сімей із дітьми, які там лікувалися.

Люди нарікають, що українське посольство в Китаї фактично залишило їх наодинці з проблемами.


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Теги: Китай, українці, рейси
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