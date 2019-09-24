За омріяну роботу за кордоном волинянка віддала шахраю чималу суму грошей

Понад 70 тисяч гривень за добу видурили шахраї у жителів Волинської області.Переважна більшість шахрайств пов’язана з перерахуванням коштів на банківські картки за надання різних неіснуючих послуг, - інформує ГУНП у Волинській області.Так, 22-річний лучанин купляв автомобільні дискм через Інтернет. Чоловік перерахував 3 тисячі грн на вказаний рахунок, проте бажаного товару так і не отримав.Двох жителів Ковеля ошукали псевдопрацівники служби безпеки банку та фірми з надання транспортних послуг. Шляхом обману пройдисвіти заволоділи особистими даними заявників та видурили у волинян понад 12 тис. грн. А 37-річна жителька Луцького району перерахувала понад 5 тис. грн за влаштування на неіснуючу роботу за кордоном. Оголошення про працевлаштування жінка знайшла на сторінках соціальних мереж.За усіма фактами шахрайств тривають досудові розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути пильними та обачними. Якщо постраждали від дій шахраїв, одразу ж повідомляйте до поліції за номером телефону «102».