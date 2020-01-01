На Волині 7 шкіл – на дистанційному навчанні через випадки COVID-19
Сьогодні, 13:40
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у навчальних закладах Волині.
Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що станом на 18 вересня на самоізоляції через коронавірусну інфекцію знаходяться понад 1800 учнів та приблизно 200 осіб з числа персоналу, у тому числі педагогів.
На сьогодні поодинокі випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зареєстрували у Любешівському районі, Ковелі, Володимирі-Волинському, Луцьку, Нововолинську.
«Рішення про призупинення навчального процесу приймає адміністрація закладу. За нашими даними, на дистанційному навчанні знаходяться 7 навчальних закладів в області», - додала Костирка.
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Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що станом на 18 вересня на самоізоляції через коронавірусну інфекцію знаходяться понад 1800 учнів та приблизно 200 осіб з числа персоналу, у тому числі педагогів.
На сьогодні поодинокі випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зареєстрували у Любешівському районі, Ковелі, Володимирі-Волинському, Луцьку, Нововолинську.
«Рішення про призупинення навчального процесу приймає адміністрація закладу. За нашими даними, на дистанційному навчанні знаходяться 7 навчальних закладів в області», - додала Костирка.
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