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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині 7 шкіл – на дистанційному навчанні через випадки COVID-19

На Волині 7 шкіл – на дистанційному навчанні через випадки COVID-19
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у навчальних закладах Волині.

Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Надія Костирка розповіла, що станом на 18 вересня на самоізоляції через коронавірусну інфекцію знаходяться понад 1800 учнів та приблизно 200 осіб з числа персоналу, у тому числі педагогів.

На сьогодні поодинокі випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зареєстрували у Любешівському районі, Ковелі, Володимирі-Волинському, Луцьку, Нововолинську.

«Рішення про призупинення навчального процесу приймає адміністрація закладу. За нашими даними, на дистанційному навчанні знаходяться 7 навчальних закладів в області», - додала Костирка.

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Теги: дистанційне навчанні, COVID-19, учні
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