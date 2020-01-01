На Волині 7 шкіл – на дистанційному навчанні через випадки COVID-19

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у навчальних закладах Волині.Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українирозповіла, що станом на 18 вересня на самоізоляції через коронавірусну інфекцію знаходяться понад 1800 учнів та приблизно 200 осіб з числа персоналу, у тому числі педагогів.На сьогодні поодинокі випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зареєстрували у Любешівському районі, Ковелі, Володимирі-Волинському, Луцьку, Нововолинську.«Рішення про призупинення навчального процесу приймає адміністрація закладу. За нашими даними, на дистанційному навчанні знаходяться 7 навчальних закладів в області», - додала Костирка.