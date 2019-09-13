У Польщі викрили підпільну фабрику сигарет: заарештували понад 10 українців
Сьогодні, 19:17
У Великопольському воєводстві Польщі (захід країни) правоохоронці виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет. До цього причетні 16 людей, серед яких — 12 громадян України.
Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на Центральне слідче бюро поліції Польщі (CBSP).
Районний суд у Познані обрав для причетних до оборудки запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під вартою на три місяці.
Загалом на нелегальній фабриці виявили 5,8 млн штук сигарет, приблизно 1,7 млн тонн тютюнової суміші й кількадесят піддонів з напівпродуктами. Збитки Держказначейства Польщі становлять 6,5 млн злотих (4,4 млн грн).
Правоохоронці також вилучили мільйон злотих (7,4 млн грн) у готівці та три автомобілі, включно з вантажівкою для доставлення сигарет за межі Польщі.
Як вони працювали?
Завод облаштували прямо в приватному будинку в підсобному приміщенні. Паралельно в ньому проживали 13 службовців, переважно іноземці. За даними правоохоронців, сигаретами незаконно виробляли та торгували з листопада 2019 року.
Слідчі наголошують, що сигарети, ймовірно, вивозили за межі Польщі та продавали там. У такому випадку втрати Державного казначейства в частині акцизного збору, ПДВ та митних зборів можуть скласти майже 40 мільйонів злотих (298 млн грн).
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Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на Центральне слідче бюро поліції Польщі (CBSP).
Районний суд у Познані обрав для причетних до оборудки запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під вартою на три місяці.
Загалом на нелегальній фабриці виявили 5,8 млн штук сигарет, приблизно 1,7 млн тонн тютюнової суміші й кількадесят піддонів з напівпродуктами. Збитки Держказначейства Польщі становлять 6,5 млн злотих (4,4 млн грн).
Правоохоронці також вилучили мільйон злотих (7,4 млн грн) у готівці та три автомобілі, включно з вантажівкою для доставлення сигарет за межі Польщі.
Як вони працювали?
Завод облаштували прямо в приватному будинку в підсобному приміщенні. Паралельно в ньому проживали 13 службовців, переважно іноземці. За даними правоохоронців, сигаретами незаконно виробляли та торгували з листопада 2019 року.
Слідчі наголошують, що сигарети, ймовірно, вивозили за межі Польщі та продавали там. У такому випадку втрати Державного казначейства в частині акцизного збору, ПДВ та митних зборів можуть скласти майже 40 мільйонів злотих (298 млн грн).
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