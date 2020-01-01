У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування





Усіх небайдужих просять допомогти дівчинці подолати хворобу, перерахувавши кошти, - пише



Усі охочі допомогти малесенькій Домініці грошима на лікування можуть переказати їх за такими реквізитами на картки ПриватБанку:



5168 7574 0120 0698 – Плисюк Оксана Валеріївна (мама дівчинки)



5168 7427 2520 9948 – Плисюк Сергій Олександрович (тато)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2-річної Домініки Плисюк з Володимира-Волинського нещодавно діагностували рак крові. Лікування, від якого залежить життя маленької дівчинки, – дороговартісне. Тому рідні й знайомі родини звертаються про фінансову допомогу.Усіх небайдужих просять допомогти дівчинці подолати хворобу, перерахувавши кошти, - пише Буг. Усі охочі допомогти малесенькій Домініці грошима на лікування можуть переказати їх за такими реквізитами на картки ПриватБанку:

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