У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування
Сьогодні, 14:02
У 2-річної Домініки Плисюк з Володимира-Волинського нещодавно діагностували рак крові. Лікування, від якого залежить життя маленької дівчинки, – дороговартісне. Тому рідні й знайомі родини звертаються про фінансову допомогу.
Усіх небайдужих просять допомогти дівчинці подолати хворобу, перерахувавши кошти, - пише Буг.
Усі охочі допомогти малесенькій Домініці грошима на лікування можуть переказати їх за такими реквізитами на картки ПриватБанку:
5168 7574 0120 0698 – Плисюк Оксана Валеріївна (мама дівчинки)
5168 7427 2520 9948 – Плисюк Сергій Олександрович (тато)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Усіх небайдужих просять допомогти дівчинці подолати хворобу, перерахувавши кошти, - пише Буг.
Усі охочі допомогти малесенькій Домініці грошима на лікування можуть переказати їх за такими реквізитами на картки ПриватБанку:
5168 7574 0120 0698 – Плисюк Оксана Валеріївна (мама дівчинки)
5168 7427 2520 9948 – Плисюк Сергій Олександрович (тато)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварія на Волині: водій в'їхав у припарковану автівку
Сьогодні, 14:22
У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування
Сьогодні, 14:02