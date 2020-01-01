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У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування

У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування
У 2-річної Домініки Плисюк з Володимира-Волинського нещодавно діагностували рак крові. Лікування, від якого залежить життя маленької дівчинки, – дороговартісне. Тому рідні й знайомі родини звертаються про фінансову допомогу.

Усіх небайдужих просять допомогти дівчинці подолати хворобу, перерахувавши кошти, - пише Буг.

Усі охочі допомогти малесенькій Домініці грошима на лікування можуть переказати їх за такими реквізитами на картки ПриватБанку:

5168 7574 0120 0698 – Плисюк Оксана Валеріївна (мама дівчинки)

5168 7427 2520 9948 – Плисюк Сергій Олександрович (тато)

У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування

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Теги: Домініка Плисюк, допомога, рак
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