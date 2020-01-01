Коли і де прощатимуться із загиблим на Сході бійцем з волинської бригади

Червінського Романа, який загинув в зоні ООС внаслідок підриву на гранаті, привезли до Львова.



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Далі кортеж рушив Яворівщиної, де пройшли його дитячі і юнацькі роки. А тоді – в село Радохінці на Мостищині, до батьківського дому.



Чин похорону відбудеться завтра, 19 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая, що в селі Радохинці Мостиського району Львівської області



Нагадаємо, 16 вересня 2020 року близько 1 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті військовий волинської бригади Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям. Червінський Роман – син військового. З 2015-го року проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 вересня удосвіта тіло військового волинської бригади, який загинув в зоні ООС внаслідок підриву на гранаті, привезли до Львова.Про це повідомляють на сторінці Яворівської РДА у Facebook.Далі кортеж рушив Яворівщиної, де пройшли його дитячі і юнацькі роки. А тоді – в село Радохінці на Мостищині, до батьківського дому.Чин похорону відбудеться завтра, 19 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая, що в селі Радохинці Мостиського району Львівської областіНагадаємо, 16 вересня 2020 року близько 1 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранатівнаслідок чого отримав травму, несумісну з життям. Червінський Роман – син військового. З 2015-го року проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

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