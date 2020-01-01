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Коли і де прощатимуться із загиблим на Сході бійцем з волинської бригади

Коли і де прощатимуться із загиблим на Сході бійцем з волинської бригади
18 вересня удосвіта тіло військового волинської бригади Червінського Романа, який загинув в зоні ООС внаслідок підриву на гранаті, привезли до Львова.

Про це повідомляють на сторінці Яворівської РДА у Facebook.

Далі кортеж рушив Яворівщиної, де пройшли його дитячі і юнацькі роки. А тоді – в село Радохінці на Мостищині, до батьківського дому.

Чин похорону відбудеться завтра, 19 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая, що в селі Радохинці Мостиського району Львівської області

Нагадаємо, 16 вересня 2020 року близько 1 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті військовий волинської бригади Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям. Червінський Роман – син військового. З 2015-го року проходив службу як механік-водій механізованого взводу механізованої роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

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Теги: Схід, війна, волинська бригада
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