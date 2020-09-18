вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Більша частина шкіл буде працювати в режимі змішаного навчання, – МОН

Більша частина шкіл буде працювати в режимі змішаного навчання, – МОН
Більшість шкіл готові до змішаної освіти та будуть працювати у такому режимі.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду 18 вересня, пише "УП".

"Дуже важливим є здоров'я дитини, вчителя та суспільства, але не менш важливим є психологічне здоров'я та соціалізація дітей. А також можливість батьків працювати під час того, як діти будуть навчатися.

Сьогодні більшість шкіл готова і до змішаної, і до дистанційної форми навчання.

Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун, ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет.

У відомстві зазначили, що вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл.

Щодо кількості закладів освіти, які не забезпеченні інтернет зав'язком, очільник МОН каже, що є певна неузгодженість позицій стосовно їхнього розрахунку.

За словами нинішнього міністра, коли Міністерство цифрової трансформації зазначає, що 6 тисяч українських шкіл наразі без інтернету, то мова йде про швидкісний зв'язок.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школи, навчання, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після різкого похолодання на українців вже наступного тижня очікує потепління
Сьогодні, 15:08
Лучанина, якого підозрюють у торгівлі наркотиками через закладки, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:03
Більша частина шкіл буде працювати в режимі змішаного навчання, – МОН
Сьогодні, 14:34
Аварія на Волині: водій в'їхав у припарковану автівку
Сьогодні, 14:22
У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування
Сьогодні, 14:02
Схожі новини
Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19 Дві школи на Волині повністю перейшли на дистанційне навчання через COVID-19
11 вересень, 13:19
В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус В одній з луцьких шкіл в учня виявили коронавірус
08 вересень, 17:04
Навчання в деяких школах можуть призупинити через вибори, – Шмигаль Навчання в деяких школах можуть призупинити через вибори, – Шмигаль
05 вересень, 14:00
МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці МОЗ рекомендує школам проводити уроки на вулиці
30 серпень, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після різкого похолодання на українців вже наступного тижня очікує потепління
Сьогодні, 15:08
 0
Лучанина, якого підозрюють у торгівлі наркотиками через закладки, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:03
 0
Більша частина шкіл буде працювати в режимі змішаного навчання, – МОН
Сьогодні, 14:34
 0
Аварія на Волині: водій в'їхав у припарковану автівку
Сьогодні, 14:22
 0
У 2-річної дівчинки з Волині виявили рак: рідні збирають гроші на лікування
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8