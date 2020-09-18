Більша частина шкіл буде працювати в режимі змішаного навчання, – МОН





Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду 18 вересня,



"Дуже важливим є здоров'я дитини, вчителя та суспільства, але не менш важливим є психологічне здоров'я та соціалізація дітей. А також можливість батьків працювати під час того, як діти будуть навчатися.



Сьогодні більшість шкіл готова і до змішаної, і до дистанційної форми навчання.



Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун, ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет.



У відомстві зазначили, що вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл.



Щодо кількості закладів освіти, які не забезпеченні інтернет зав'язком, очільник МОН каже, що є певна неузгодженість позицій стосовно їхнього розрахунку.



За словами нинішнього міністра, коли Міністерство цифрової трансформації зазначає, що 6 тисяч українських шкіл наразі без інтернету, то мова йде про швидкісний зв'язок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість шкіл готові до змішаної освіти та будуть працювати у такому режимі.Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти та наукипід час години запитань до уряду 18 вересня, пише "УП"."Дуже важливим є здоров'я дитини, вчителя та суспільства, але не менш важливим є психологічне здоров'я та соціалізація дітей. А також можливість батьків працювати під час того, як діти будуть навчатися.Сьогодні більшість шкіл готова і до змішаної, і до дистанційної форми навчання.Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун, ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет.У відомстві зазначили, що вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл.Щодо кількості закладів освіти, які не забезпеченні інтернет зав'язком, очільник МОН каже, що є певна неузгодженість позицій стосовно їхнього розрахунку.За словами нинішнього міністра, коли Міністерство цифрової трансформації зазначає, що 6 тисяч українських шкіл наразі без інтернету, то мова йде про швидкісний зв'язок.

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