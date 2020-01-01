Депутати з екологічної комісії Волиньради вітають лісівників з професійним святом*
Сьогодні, 17:06
Депутати Волинської обласної ради Олександр Омельчук та Юрій Ройко, які є членами екологічної комісії, вітають усіх причетних іх Днем працівника лісу, який цьогоріч відзначатимуть 20 вересня.
Обранці волинської громади зауважують, що із всіх природних ресурсів, ліс посідає особливе місце. Ліси – головне природне багатство народу України. Значення лісу в житті людини неможливо переоцінити. Господарювання в лісах має багато цілей, головними з яких є екологічна, економічна та соціальна складові.
Волинь – край лісів та озер. Понад 700 тис га, а це 34 % території області, зайняті лісами. Споконвіку люди на Волинському Поліссі живуть в лісі і за рахунок лісу. В багатьох громадах саме лісогосподарські підприємства є бюджетоутворюючими. Тож, питання діяльності лісової галузі постійно перебувають в полі зору Волиньради. Олександр Омельчук та Юрій Ройко, які беруть безпосередню участь у вивченні проблем лісової галузі, вітають лісівників з прийдешнім святом:
«Ми, депутати, члени екологічної комісії облради особливо переймаємось ситуацією, яка склалась в лісовій галузі Волині. Ми усвідомлюємо, які важливі, болючі виклики постали перед лісовою галуззю. Цьогорічні лісові пожежі сколихнули усю Україну. Вдячні всім лісникам і вогнеборцям, які самовіддано боролись з вогняною стихією. Саме лісівники одними з перших прийшли на допомогу людям, яких спіткала ще одна біда — паводки на Волинському Поліссі.
Нам болить ситуація, пов'язана з масовою загибеллю соснових деревостанів. Внаслідок аномально високих температур, різкого коливання рівня грунтових вод втрачається біологічна стійкість лісових насаджень, відбувається масове заселення дерев стовбурними шкідниками. Ситуація набирає загрозливого характеру екологічної катастрофи.
Ми не стояли осторонь: брали активну участь у всіх нарадах-семінарах щодо масового всихання лісу. Були ініціаторами звернень Волиньради до Верховної Ради, Кабміну щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових актів із метою забезпечення збереження лісового фонду. В суспільстві існує небезпідставна напруга і велика занепокоєність навколо діяльності лісівників. Волиняни нерідко переймаються рубками, які вони вважають незаконними, правильністю ведення мисливського господарства, лісовідновленням і боротьбою зі шкідниками деревостанів тощо.
З метою кваліфікованого вивчення стану справ у лісовій галузі, фінансово-господарської діяльності держлісгоспів працювали в тимчасовій контрольній комісії облради з питань, що виникають в сфері лісових відносин. Ми намагались зменшити напругу в суспільстві навколо діяльності лісників шляхом надання людям об'єктивної, неупередженої інформації щодо ситуації в лісовій галузі Волині.
На жаль, не все однозначно. Разом з тим, ми розуміємо, що сьогодні надважливо відновити втрачену довіру, репутацію лісників у суспільстві.
Усвідомлюємо, що в лісовій галузі трудиться багато високофахових людей, які присвятили себе служінню лісу, вболівають за свою справу, дорожать честю та гідністю носити високе звання лісівника України.
З професійним святом працівників лісової галузі!»
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Обранці волинської громади зауважують, що із всіх природних ресурсів, ліс посідає особливе місце. Ліси – головне природне багатство народу України. Значення лісу в житті людини неможливо переоцінити. Господарювання в лісах має багато цілей, головними з яких є екологічна, економічна та соціальна складові.
Волинь – край лісів та озер. Понад 700 тис га, а це 34 % території області, зайняті лісами. Споконвіку люди на Волинському Поліссі живуть в лісі і за рахунок лісу. В багатьох громадах саме лісогосподарські підприємства є бюджетоутворюючими. Тож, питання діяльності лісової галузі постійно перебувають в полі зору Волиньради. Олександр Омельчук та Юрій Ройко, які беруть безпосередню участь у вивченні проблем лісової галузі, вітають лісівників з прийдешнім святом:
«Ми, депутати, члени екологічної комісії облради особливо переймаємось ситуацією, яка склалась в лісовій галузі Волині. Ми усвідомлюємо, які важливі, болючі виклики постали перед лісовою галуззю. Цьогорічні лісові пожежі сколихнули усю Україну. Вдячні всім лісникам і вогнеборцям, які самовіддано боролись з вогняною стихією. Саме лісівники одними з перших прийшли на допомогу людям, яких спіткала ще одна біда — паводки на Волинському Поліссі.
Нам болить ситуація, пов'язана з масовою загибеллю соснових деревостанів. Внаслідок аномально високих температур, різкого коливання рівня грунтових вод втрачається біологічна стійкість лісових насаджень, відбувається масове заселення дерев стовбурними шкідниками. Ситуація набирає загрозливого характеру екологічної катастрофи.
Ми не стояли осторонь: брали активну участь у всіх нарадах-семінарах щодо масового всихання лісу. Були ініціаторами звернень Волиньради до Верховної Ради, Кабміну щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових актів із метою забезпечення збереження лісового фонду. В суспільстві існує небезпідставна напруга і велика занепокоєність навколо діяльності лісівників. Волиняни нерідко переймаються рубками, які вони вважають незаконними, правильністю ведення мисливського господарства, лісовідновленням і боротьбою зі шкідниками деревостанів тощо.
З метою кваліфікованого вивчення стану справ у лісовій галузі, фінансово-господарської діяльності держлісгоспів працювали в тимчасовій контрольній комісії облради з питань, що виникають в сфері лісових відносин. Ми намагались зменшити напругу в суспільстві навколо діяльності лісників шляхом надання людям об'єктивної, неупередженої інформації щодо ситуації в лісовій галузі Волині.
На жаль, не все однозначно. Разом з тим, ми розуміємо, що сьогодні надважливо відновити втрачену довіру, репутацію лісників у суспільстві.
Усвідомлюємо, що в лісовій галузі трудиться багато високофахових людей, які присвятили себе служінню лісу, вболівають за свою справу, дорожать честю та гідністю носити високе звання лісівника України.
З професійним святом працівників лісової галузі!»
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