Депутати з екологічної комісії Волиньради вітають лісівників з професійним святом*

Депутати Волинської обласної радита, які є членами екологічної комісії, вітають усіх причетних іх Днем працівника лісу, який цьогоріч відзначатимуть 20 вересня.Обранці волинської громади зауважують, що із всіх природних ресурсів, ліс посідає особливе місце. Ліси – головне природне багатство народу України. Значення лісу в житті людини неможливо переоцінити. Господарювання в лісах має багато цілей, головними з яких є екологічна, економічна та соціальна складові.Волинь – край лісів та озер. Понад 700 тис га, а це 34 % території області, зайняті лісами. Споконвіку люди на Волинському Поліссі живуть в лісі і за рахунок лісу. В багатьох громадах саме лісогосподарські підприємства є бюджетоутворюючими. Тож, питання діяльності лісової галузі постійно перебувають в полі зору Волиньради. Олександр Омельчук та Юрій Ройко, які беруть безпосередню участь у вивченні проблем лісової галузі, вітають лісівників з прийдешнім святом: