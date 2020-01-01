вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутати з екологічної комісії Волиньради вітають лісівників з професійним святом*

Депутати з екологічної комісії Волиньради вітають лісівників з професійним святом*
Депутати Волинської обласної ради Олександр Омельчук та Юрій Ройко, які є членами екологічної комісії, вітають усіх причетних іх Днем працівника лісу, який цьогоріч відзначатимуть 20 вересня.

Обранці волинської громади зауважують, що із всіх природних ресурсів, ліс посідає особливе місце. Ліси – головне природне багатство народу України. Значення лісу в житті людини неможливо переоцінити. Господарювання в лісах має багато цілей, головними з яких є екологічна, економічна та соціальна складові.

Волинь – край лісів та озер. Понад 700 тис га, а це 34 % території області, зайняті лісами. Споконвіку люди на Волинському Поліссі живуть в лісі і за рахунок лісу. В багатьох громадах саме лісогосподарські підприємства є бюджетоутворюючими. Тож, питання діяльності лісової галузі постійно перебувають в полі зору Волиньради. Олександр Омельчук та Юрій Ройко, які беруть безпосередню участь у вивченні проблем лісової галузі, вітають лісівників з прийдешнім святом:

«Ми, депутати, члени екологічної комісії облради особливо переймаємось ситуацією, яка склалась в лісовій галузі Волині. Ми усвідомлюємо, які важливі, болючі виклики постали перед лісовою галуззю. Цьогорічні лісові пожежі сколихнули усю Україну. Вдячні всім лісникам і вогнеборцям, які самовіддано боролись з вогняною стихією. Саме лісівники одними з перших прийшли на допомогу людям, яких спіткала ще одна біда — паводки на Волинському Поліссі.

Нам болить ситуація, пов'язана з масовою загибеллю соснових деревостанів. Внаслідок аномально високих температур, різкого коливання рівня грунтових вод втрачається біологічна стійкість лісових насаджень, відбувається масове заселення дерев стовбурними шкідниками. Ситуація набирає загрозливого характеру екологічної катастрофи.

Ми не стояли осторонь: брали активну участь у всіх нарадах-семінарах щодо масового всихання лісу. Були ініціаторами звернень Волиньради до Верховної Ради, Кабміну щодо необхідності внесення змін до нормативно-правових актів із метою забезпечення збереження лісового фонду. В суспільстві існує небезпідставна напруга і велика занепокоєність навколо діяльності лісівників. Волиняни нерідко переймаються рубками, які вони вважають незаконними, правильністю ведення мисливського господарства, лісовідновленням і боротьбою зі шкідниками деревостанів тощо.

З метою кваліфікованого вивчення стану справ у лісовій галузі, фінансово-господарської діяльності держлісгоспів працювали в тимчасовій контрольній комісії облради з питань, що виникають в сфері лісових відносин. Ми намагались зменшити напругу в суспільстві навколо діяльності лісників шляхом надання людям об'єктивної, неупередженої інформації щодо ситуації в лісовій галузі Волині.

На жаль, не все однозначно. Разом з тим, ми розуміємо, що сьогодні надважливо відновити втрачену довіру, репутацію лісників у суспільстві.
Усвідомлюємо, що в лісовій галузі трудиться багато високофахових людей, які присвятили себе служінню лісу, вболівають за свою справу, дорожать честю та гідністю носити високе звання лісівника України.

З професійним святом працівників лісової галузі!»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Омельчук, лісівники, свято, депутат, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україну заново поділили на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:27
Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО
Сьогодні, 17:11
Депутати з екологічної комісії Волиньради вітають лісівників з професійним святом*
Сьогодні, 17:06
Першокурсників ВНУ імені Лесі Українки урочисто посвятили у студенти. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:42
Розпилили газ і били молотком по голові господаря: подробиці зухвалого пограбування квартири у Луцьку
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Успіхи Прилуцького старостинського округу – результат співпраці рад всіх рівнів, – Олександр Омельчук* Успіхи Прилуцького старостинського округу – результат співпраці рад всіх рівнів, – Олександр Омельчук*
03 вересень, 12:38
Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів* Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів*
28 липень, 18:32
«Питань і занепокоєння більше, ніж відповідей і результату», – депутат Волиньради про роботу обласної комісії з питань ТЕБ та НС* «Питань і занепокоєння більше, ніж відповідей і результату», – депутат Волиньради про роботу обласної комісії з питань ТЕБ та НС*
07 липень, 18:35
Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро* Депутат Волиньради звернувся до правоохоронців через асфальтобетонний завод в селі Озеро*
18 червень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
Хасиди повністю залишили український кордон і повертаються додому. ФОТО
Сьогодні, 17:49
 0
Зі знижками, акціями і розіграшем: у Луцьку – святкове відкриття фірмового магазину інструментів «Dnipro М». ФОТО*
Сьогодні, 17:34
 0
Україну заново поділили на карантинні зони: де опинилися міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:27
 0
Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8