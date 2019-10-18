Після різкого похолодання на українців вже наступного тижня очікує потепління





Попереду в України ще щонайменше три бабиних літа, - пише



Синоптик Тетяна Адаменко розповіла виданню, що в Україні почався період інтенсивного похолодання за рахунок переміщення через територію країни холодного атмосферного фронту з Арктики. Саме з ним були пов'язані заморозки, які спостерігалися в ніч із 17 на 18 вересня в західних і північних областях країни.



"Ми будемо перебувати в періоді прохолодної погоди до 22 вересня, а потім розпочнеться поступове підвищення температури до 20-25 градусів, на півдні – до 27 градусів вище нуля до 27 вересня", – додала Адаменко.



За її словами, "поки ми перебуваємо в періоді метеорологічного літа". Водночас вона звернула увагу на практично повну відсутність дощів, що несприятливо для сільського господарства, до кінця вересня в цьому сенсі очікується "сумна картина". "Принаймні в найближчі 10 днів опадів, які можна назвати нормальними, не передбачається", – сказала синоптикиня.



"Зараз ми перебуваємо в середині оптимальних кліматичних термінів сівби озимих культур. Але оскільки ґрунт сухий, сіяти в такий ґрунт недоцільно. Тому в нас йде затримка сівби. Але, враховуючи, що ми в глобальному потеплінні, осінній період у нас все тепліший і тепліший, зима все м'якша і м'якша, то цьогоріч терміни сівби, найімовірніше, будуть дуже зміщені. До 10 жовтня сіяти можна", – зазначила Адаменко.



За оцінками синоптика, з досвіду минулих років можна очікувати опадів до середини жовтня.



Вона уточнила, що бабине літо буває не щороку, і зазвичай у жовтні. "Після істотного тривалого похолодання. Яскрава ознака бабиного літа – павутина, яка повинна поплисти. Але оскільки ми перебуваємо в періоді зміни клімату й суцільних аномалій, то чи буде павутина, невідомо. І бабине літо треба дивитися за рівнем середньодобових температур", – пояснила синоптикиня.



Синоптик Роман Мурмило розповів OBOZREVATEL, що похолодання, що почалося 18 вересня, не буде довгим. Уже наступного тижня в Україні встановиться досить тепла погода.



"У найближчі кілька днів, у вихідні, на початку наступного тижня буде від 15 до 17 градусів тепла, холодні ночі – 7-8 градусів. На заході країни можливі заморозки на ґрунті. Слава богу, не в повітрі", – повідомив він.



Але вже з 23 вересня знову почнеться невелике потепління, і погода почне відповідати кліматичній нормі кінця вересня, сказав синоптик. "Вдень буде до 25 градусів, нічні температури теж підвищаться на 2-3 градуси і будуть досягати 8-12 градусів", – уточнив він.



Мурмило зауважив, що період з 23 вересня можна вважати бабиним літом, хоча "це не зовсім метеорологічне поняття". "Після різкого зниження температури буде підвищення, настане стійкий період без дощів із досить комфортною погодою", – додав він.



Що стосується опадів, то невеликі дощі можуть пройти в найближчі дні на півночі й північному сході України. "Але вони практично нічого не змінять у плані зволоження ґрунту. Просто пройде дощ і все. Ґрунт, як і раніше, залишиться сухим, кількість опадів дуже мала", – сказав синоптик.



За його прогнозами, початок жовтня буде таким же, як кінець вересня – помірно теплим і без опадів.



Народний синоптик Володимир Деркач пообіцяв цілих три бабиних літа. Перше почнеться після періоду похолодання в останній декаді вересня, друге – в жовтні (нетривале, до тижня) і третє – з 5-6 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Похолодання в Україні буде нетривалим. Країна все ще перебуває в періоді метеорологічного літа. Вже наступного тижня температура повітря знову почне підвищуватися й до кінця вересня досягне практично літніх значень.Попереду в України ще щонайменше три бабиних літа, - пише OBOZREVATEL Синоптик Тетяна Адаменко розповіла виданню, що в Україні почався період інтенсивного похолодання за рахунок переміщення через територію країни холодного атмосферного фронту з Арктики. Саме з ним були пов'язані заморозки, які спостерігалися в ніч із 17 на 18 вересня в західних і північних областях країни."Ми будемо перебувати в періоді прохолодної погоди до 22 вересня, а потім розпочнеться поступове підвищення температури до 20-25 градусів, на півдні – до 27 градусів вище нуля до 27 вересня", – додала Адаменко.За її словами, "поки ми перебуваємо в періоді метеорологічного літа". Водночас вона звернула увагу на практично повну відсутність дощів, що несприятливо для сільського господарства, до кінця вересня в цьому сенсі очікується "сумна картина". "Принаймні в найближчі 10 днів опадів, які можна назвати нормальними, не передбачається", – сказала синоптикиня."Зараз ми перебуваємо в середині оптимальних кліматичних термінів сівби озимих культур. Але оскільки ґрунт сухий, сіяти в такий ґрунт недоцільно. Тому в нас йде затримка сівби. Але, враховуючи, що ми в глобальному потеплінні, осінній період у нас все тепліший і тепліший, зима все м'якша і м'якша, то цьогоріч терміни сівби, найімовірніше, будуть дуже зміщені. До 10 жовтня сіяти можна", – зазначила Адаменко.За оцінками синоптика, з досвіду минулих років можна очікувати опадів до середини жовтня.Вона уточнила, що бабине літо буває не щороку, і зазвичай у жовтні. "Після істотного тривалого похолодання. Яскрава ознака бабиного літа – павутина, яка повинна поплисти. Але оскільки ми перебуваємо в періоді зміни клімату й суцільних аномалій, то чи буде павутина, невідомо. І бабине літо треба дивитися за рівнем середньодобових температур", – пояснила синоптикиня.Синоптикрозповів OBOZREVATEL, що похолодання, що почалося 18 вересня, не буде довгим. Уже наступного тижня в Україні встановиться досить тепла погода."У найближчі кілька днів, у вихідні, на початку наступного тижня буде від 15 до 17 градусів тепла, холодні ночі – 7-8 градусів. На заході країни можливі заморозки на ґрунті. Слава богу, не в повітрі", – повідомив він.Але вже з 23 вересня знову почнеться невелике потепління, і погода почне відповідати кліматичній нормі кінця вересня, сказав синоптик. "Вдень буде до 25 градусів, нічні температури теж підвищаться на 2-3 градуси і будуть досягати 8-12 градусів", – уточнив він.Мурмило зауважив, що період з 23 вересня можна вважати бабиним літом, хоча "це не зовсім метеорологічне поняття". "Після різкого зниження температури буде підвищення, настане стійкий період без дощів із досить комфортною погодою", – додав він.Що стосується опадів, то невеликі дощі можуть пройти в найближчі дні на півночі й північному сході України. "Але вони практично нічого не змінять у плані зволоження ґрунту. Просто пройде дощ і все. Ґрунт, як і раніше, залишиться сухим, кількість опадів дуже мала", – сказав синоптик.За його прогнозами, початок жовтня буде таким же, як кінець вересня – помірно теплим і без опадів.Народний синоптикпообіцяв цілих три бабиних літа. Перше почнеться після періоду похолодання в останній декаді вересня, друге – в жовтні (нетривале, до тижня) і третє – з 5-6 листопада.

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