У місті на Волині у садочках відкриють інклюзивні групи





Про це стало відомо на черговій сесії міської ради 17 вересня 2020 року,



Три інклюзивні групи, з них дві у ДНЗ № 2 та одна у ДНЗ № 8, почнуть працювати на базі діючих груп з 01 жовтня 2020 року.



Як повідомила директор інклюзивно-ресурсного центру Оксана Макара, за останній рік, незважаючи на карантинні умови, до них збільшилася кількість звернень від батьків з проханням провести комплексну оцінку дітей. За результатами фахівці Нововолинського ІРЦ рекомендували інклюзивне навчання у закладах дошкільної освіти.



Згідно з рішенням міської ради, у штатні розписи Нововолинських закладів дошкільної освіти № 2, № 8 ввели 3 штатні одиниці асистента вихователя та передбачені бюджетні видатки на утримання інклюзивних груп.

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