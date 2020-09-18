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У місті на Волині у садочках відкриють інклюзивні групи

У місті на Волині у садочках відкриють інклюзивні групи
У Нововолинських закладах дошкільної освіти № 2 та № 8 відкриють інклюзивні групи.

Про це стало відомо на черговій сесії міської ради 17 вересня 2020 року, пише сесія Нововолинська.

Три інклюзивні групи, з них дві у ДНЗ № 2 та одна у ДНЗ № 8, почнуть працювати на базі діючих груп з 01 жовтня 2020 року.

Як повідомила директор інклюзивно-ресурсного центру Оксана Макара, за останній рік, незважаючи на карантинні умови, до них збільшилася кількість звернень від батьків з проханням провести комплексну оцінку дітей. За результатами фахівці Нововолинського ІРЦ рекомендували інклюзивне навчання у закладах дошкільної освіти.

Згідно з рішенням міської ради, у штатні розписи Нововолинських закладів дошкільної освіти № 2, № 8 ввели 3 штатні одиниці асистента вихователя та передбачені бюджетні видатки на утримання інклюзивних груп.

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Теги: Нововолинськ, інклюзивні групи, садочки
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