Волинь передбачила додаткові ліжка в лікарнях для госпіталізації хворих на коронавірус
Сьогодні, 18:30
У Волинській області в разі потреби передбачили додаткові місця для хворих із COVID-19.
Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук розповіла, що в області є 18 медичних закладів першої хвилі, котрі приймають пацієнтів із коронавірусною інфекцією.
«Усі заклади, які в нас були першою і другої хвиль, зробили лікарнями першої хвилі. Збільшили і кількість ліжок – до 958. Нині ми ще 30 % до цих ліжок передбачили, тому якщо буде потреба, будемо збільшувати», - зазначила.
Зі слів Людмили Тимощук, на сьогодні в області показник завантаженості ліжок складає 47 % при рекомендованому показнику у 50 %, тож поки розгортати додаткові місця потреби немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук розповіла, що в області є 18 медичних закладів першої хвилі, котрі приймають пацієнтів із коронавірусною інфекцією.
«Усі заклади, які в нас були першою і другої хвиль, зробили лікарнями першої хвилі. Збільшили і кількість ліжок – до 958. Нині ми ще 30 % до цих ліжок передбачили, тому якщо буде потреба, будемо збільшувати», - зазначила.
Зі слів Людмили Тимощук, на сьогодні в області показник завантаженості ліжок складає 47 % при рекомендованому показнику у 50 %, тож поки розгортати додаткові місця потреби немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині медикам передали новеньку «швидку» для надання допомоги хворим на Сovid-19
Сьогодні, 18:50
Волинь передбачила додаткові ліжка в лікарнях для госпіталізації хворих на коронавірус
Сьогодні, 18:30