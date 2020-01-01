Волинь передбачила додаткові ліжка в лікарнях для госпіталізації хворих на коронавірус

У Волинській області в разі потреби передбачили додаткові місця для хворих із COVID-19.Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’ярозповіла, що в області є 18 медичних закладів першої хвилі, котрі приймають пацієнтів із коронавірусною інфекцією.«Усі заклади, які в нас були першою і другої хвиль, зробили лікарнями першої хвилі. Збільшили і кількість ліжок – до 958. Нині ми ще 30 % до цих ліжок передбачили, тому якщо буде потреба, будемо збільшувати», - зазначила.Зі слів Людмили Тимощук, на сьогодні в області показник завантаженості ліжок складає 47 % при рекомендованому показнику у 50 %, тож поки розгортати додаткові місця потреби немає.