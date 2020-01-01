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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь передбачила додаткові ліжка в лікарнях для госпіталізації хворих на коронавірус

Волинь передбачила додаткові ліжка в лікарнях для госпіталізації хворих на коронавірус
У Волинській області в разі потреби передбачили додаткові місця для хворих із COVID-19.

Про це йшлося у п’ятницю, 18 вересня, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук розповіла, що в області є 18 медичних закладів першої хвилі, котрі приймають пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

«Усі заклади, які в нас були першою і другої хвиль, зробили лікарнями першої хвилі. Збільшили і кількість ліжок – до 958. Нині ми ще 30 % до цих ліжок передбачили, тому якщо буде потреба, будемо збільшувати», - зазначила.

Зі слів Людмили Тимощук, на сьогодні в області показник завантаженості ліжок складає 47 % при рекомендованому показнику у 50 %, тож поки розгортати додаткові місця потреби немає.

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Теги: коронавірус, ліжка, лікарні
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