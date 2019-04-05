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Зник 11-класник із Ківерців

Зник 11-класник із Ківерців
Безвісти зник Денис Дмитро Сергійович, 03.07.2004 р.н., житель Ківерців. Він - учень 11-го класу Ківерцівської гімназії №2.

Про це інформує місцевій відділок поліції у facebook.

Вчора, 17 вересня, Дмитро біля 17 години пішов з дому, повідомивши батькам, що йде гуляти, та донині не повернувся.

Зниклий Денис Д.С. - середньої тілобудови, зріст близько 180 см, був одягнений в сині джинси, сіру кофту, темно-бордову куртку та сірі кросівки. Мав при собі мобільний телефон, але він вимкнений.

У разі отримання будь-якої інформації стосовно місця знаходження хлопця, просять повідомити поліцію.

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Теги: розшук, Ківерці
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