Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО
Сьогодні, 17:11
На автодорозі Київ—Одеса, на повороті до села Хлепча, трапилась автопригода з потерпілими.
За попередньою інформацією, відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом, - інформує патрульна поліція Білої Церкви.
На місце події викликали рятувальників та медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події.
Повідомляють, що дві смуги руху в напрямку столиці перекриті.
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За попередньою інформацією, відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом, - інформує патрульна поліція Білої Церкви.
На місце події викликали рятувальників та медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події.
Повідомляють, що дві смуги руху в напрямку столиці перекриті.
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