Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО





За попередньою інформацією, відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом, - інформує патрульна поліція Білої Церкви.



На місце події викликали рятувальників та медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події.



Повідомляють, що дві смуги руху в напрямку столиці перекриті.





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