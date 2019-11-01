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Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО

Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО
На автодорозі Київ—Одеса, на повороті до села Хлепча, трапилась автопригода з потерпілими.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом, - інформує патрульна поліція Білої Церкви.

На місце події викликали рятувальників та медиків. Білоцерківські патрульні регулюють рух та охороняють місце події.

Повідомляють, що дві смуги руху в напрямку столиці перекриті.

Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО
Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО
Під Києвом – масштабне зіткнення двох фур і буса. ФОТО

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Теги: аварія, Київщина
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