У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО





Чоловіка затримали сьогодні, 18 вересня, «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області,



Хлопець саме отримав посилку на одному з поштових відділень, в якій були заборонені речовини.



У зловмисника вилучили понад 600 грамів психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки.



Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліція встановила, що затриманий забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика на території Луцька та Волинської області.



Зараз слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри зловмиснику за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходу



Зазначимо, за декілька днів це вже друге затримання закладчиків наркотиків. Раніше, 16 вересня, 23-річного лучанина спіймали «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські затримали 25-річного закладчика заборонених речовин.Чоловіка затримали сьогодні, 18 вересня, «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області, повідомляє Нацполія у Волинській області.Хлопець саме отримав посилку на одному з поштових відділень, в якій були заборонені речовини.У зловмисника вилучили понад 600 грамів психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки.Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліція встановила, що затриманий забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика на території Луцька та Волинської області.Зараз слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри зловмиснику за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходуЗазначимо, за декілька днів це вже друге затримання закладчиків наркотиків. Раніше, 16 вересня,з наркозлочинністю.

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