У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 18:02
Волинські поліцейські затримали 25-річного закладчика заборонених речовин.
Чоловіка затримали сьогодні, 18 вересня, «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області, повідомляє Нацполія у Волинській області.
Хлопець саме отримав посилку на одному з поштових відділень, в якій були заборонені речовини.
У зловмисника вилучили понад 600 грамів психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки.
Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліція встановила, що затриманий забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика на території Луцька та Волинської області.
Зараз слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри зловмиснику за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходу
Зазначимо, за декілька днів це вже друге затримання закладчиків наркотиків. Раніше, 16 вересня, 23-річного лучанина спіймали «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю.
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Чоловіка затримали сьогодні, 18 вересня, «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області, повідомляє Нацполія у Волинській області.
Хлопець саме отримав посилку на одному з поштових відділень, в якій були заборонені речовини.
У зловмисника вилучили понад 600 грамів психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки.
Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліція встановила, що затриманий забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика на території Луцька та Волинської області.
Зараз слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри зловмиснику за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходу
Зазначимо, за декілька днів це вже друге затримання закладчиків наркотиків. Раніше, 16 вересня, 23-річного лучанина спіймали «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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