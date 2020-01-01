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У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО

У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські затримали 25-річного закладчика заборонених речовин.

Чоловіка затримали сьогодні, 18 вересня, «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю в області, повідомляє Нацполія у Волинській області.

Хлопець саме отримав посилку на одному з поштових відділень, в якій були заборонені речовини.

У зловмисника вилучили понад 600 грамів психотропної речовини Альфа «PVP», пристрої для вживання наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліція встановила, що затриманий забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика на території Луцька та Волинської області.

Зараз слідчі дії тривають. Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри зловмиснику за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та обрання запобіжного заходу

Зазначимо, за декілька днів це вже друге затримання закладчиків наркотиків. Раніше, 16 вересня, 23-річного лучанина спіймали «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю.

У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО
У Луцьку на пошті затримали ще одного закладчика наркотиків. ФОТО

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Теги: Луцьк, закладчик, поліція
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