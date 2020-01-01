На Волині судили водія автобуса, який в карантин перевозив пасажирів





Про це йдеться в реєстрі судових рішень,



5 липня, вранці в Світязі на водія рейсового автобуса до Тернополя поліціянти склали протокол про адміністративне правопорушення.



На думку правоохоронців, водій порушив рішення протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА та Постанову Кабміну щодо карантину, чим порушив правила щодо карантину людей.



Як йдеться в рішенні суду, відповідальність настає за порушення правил щодо карантину людей, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.



Відповідно до законодавства саме ради мають право приймати рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями. Коли ці рішення порушують, настає адміністративна відповідальність.



Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА не є органом місцевого самоврядування, її рішення носять рекомендаційний характер і не є обов`язковими для їх розгляду громадянами.



В судовому рішенні зазначено, що в складеному на водія протоколі вказане невірне посилання на конкретну норму закону щодо дотримання вимог в умовах карантину.



Крім того, в протоколі регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської ОДА встановлено заборону щодо пасажирських перевезень у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у Шацькому районі, однак не має заборони щодо перевезення у міжобласному сполученні.



Суд прийняв рішення закрити справу у зв'язку з відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення.



Головне фото - ілюстративне.



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