Поблизу селища на Волині відбудуться навчальні стрільби
18 вересень, 23:38
Волинян попереджають про те, що 19-20 вересня поблизу смт. Любешів відбудуться навчальні стрільби.
Про це інформують на сайті Любешівської ОТГ.
«ГО товариства мисливців «Фенікс» 19 вересня (субота) з 14.00 – 18.00 год. та 20 вересня (неділя) 09.00 – 17.00 год. проводитиме навчальні стрільби.
Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів», - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сайті Любешівської ОТГ.
«ГО товариства мисливців «Фенікс» 19 вересня (субота) з 14.00 – 18.00 год. та 20 вересня (неділя) 09.00 – 17.00 год. проводитиме навчальні стрільби.
Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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