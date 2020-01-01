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Поблизу селища на Волині відбудуться навчальні стрільби

Поблизу селища на Волині відбудуться навчальні стрільби
Волинян попереджають про те, що 19-20 вересня поблизу смт. Любешів відбудуться навчальні стрільби.

Про це інформують на сайті Любешівської ОТГ.

«ГО товариства мисливців «Фенікс» 19 вересня (субота) з 14.00 – 18.00 год. та 20 вересня (неділя) 09.00 – 17.00 год. проводитиме навчальні стрільби.

Просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів», - йдеться в повідомленні.

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Теги: Любешів, навчальні стрільби
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