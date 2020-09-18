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Затвердили офіційний гімн Нововолинська

Затвердили офіційний гімн Нововолинська
Тепер разом з символікою міста Нововолинська, яка присутня при відзначенні важливих свят, звучатиме гімн Нововолинська.

Його затвердили депутати на 39-ій, інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Гімн написали у співавторстві Ірина Мартинишин та Юрій Савраюк, поклав на музику Юрій Савраюк.

Нагадаємо, конкурс на найкращий проєкт Гімну міста оголосили ще у березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста. Саме цей варіант став переможцем.

Вперше Гімн Нововолинська прозвучав на урочистостях з нагоди Дня міста, який нововолинці відзначали в останню неділю серпня.

Гімн можна виконувати в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або іншому вокально-інструментальному варіанті, а також із залученням засобів звукозапису.

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Теги: Нововолинськ, гімн
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