Затвердили офіційний гімн Нововолинська
Сьогодні, 09:25
Тепер разом з символікою міста Нововолинська, яка присутня при відзначенні важливих свят, звучатиме гімн Нововолинська.
Його затвердили депутати на 39-ій, інформують на сайті Нововолинської міської ради.
Гімн написали у співавторстві Ірина Мартинишин та Юрій Савраюк, поклав на музику Юрій Савраюк.
Нагадаємо, конкурс на найкращий проєкт Гімну міста оголосили ще у березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста. Саме цей варіант став переможцем.
Вперше Гімн Нововолинська прозвучав на урочистостях з нагоди Дня міста, який нововолинці відзначали в останню неділю серпня.
Гімн можна виконувати в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або іншому вокально-інструментальному варіанті, а також із залученням засобів звукозапису.
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Його затвердили депутати на 39-ій, інформують на сайті Нововолинської міської ради.
Гімн написали у співавторстві Ірина Мартинишин та Юрій Савраюк, поклав на музику Юрій Савраюк.
Нагадаємо, конкурс на найкращий проєкт Гімну міста оголосили ще у березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста. Саме цей варіант став переможцем.
Вперше Гімн Нововолинська прозвучав на урочистостях з нагоди Дня міста, який нововолинці відзначали в останню неділю серпня.
Гімн можна виконувати в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або іншому вокально-інструментальному варіанті, а також із залученням засобів звукозапису.
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