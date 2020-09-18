Затвердили офіційний гімн Нововолинська





Його затвердили депутати на 39-ій, інформують на



Гімн написали у співавторстві Ірина Мартинишин та Юрій Савраюк, поклав на музику Юрій Савраюк.



Нагадаємо, конкурс на найкращий проєкт Гімну міста оголосили ще у березні та приурочили до 70-літнього ювілею міста. Саме цей варіант став переможцем.



Вперше Гімн Нововолинська прозвучав на урочистостях з нагоди Дня міста, який нововолинці відзначали в останню неділю серпня.



Гімн можна виконувати в оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або іншому вокально-інструментальному варіанті, а також із залученням засобів звукозапису.

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