Район на Волині отримає компенсацію за ризик від Рівненської АЕС
Сьогодні, 22:25
Території, що входять в зону спостереження Рівненської АЕС, отримають компенсації з держбюджету.
Відтак, бюджетна комісія Волинської обласної ради погодила проєкт розпорядження голови облдержадміністрації щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на 2020 рік, – інформує Волинська обласна рада.
Зокрема, визначили обсяг субвенції волинському обласному бюджету у сумі 2 521,4 тис. гривень.
Асигнування субвенції розподілили Маневицькому районному бюджету – 1 660,4 тис. грн та Прилісненському сільському бюджету – 861 тис. гривень.
Кошти спрямують на капітальний ремонт Маневицької центральної районної лікарні – 458,3 тис.грн, капітальний ремонт КП „Колківська районна лікарня” – 950 тис. грн та капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Прилісне – 861 тис.гривень, придбання індивідуальних засобів захисту дихання (респіратори) – 252,1 тис. гривень.
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Відтак, бюджетна комісія Волинської обласної ради погодила проєкт розпорядження голови облдержадміністрації щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на 2020 рік, – інформує Волинська обласна рада.
Зокрема, визначили обсяг субвенції волинському обласному бюджету у сумі 2 521,4 тис. гривень.
Асигнування субвенції розподілили Маневицькому районному бюджету – 1 660,4 тис. грн та Прилісненському сільському бюджету – 861 тис. гривень.
Кошти спрямують на капітальний ремонт Маневицької центральної районної лікарні – 458,3 тис.грн, капітальний ремонт КП „Колківська районна лікарня” – 950 тис. грн та капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Прилісне – 861 тис.гривень, придбання індивідуальних засобів захисту дихання (респіратори) – 252,1 тис. гривень.
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