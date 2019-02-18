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Район на Волині отримає компенсацію за ризик від Рівненської АЕС

Район на Волині отримає компенсацію за ризик від Рівненської АЕС
Території, що входять в зону спостереження Рівненської АЕС, отримають компенсації з держбюджету.

Відтак, бюджетна комісія Волинської обласної ради погодила проєкт розпорядження голови облдержадміністрації щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження на 2020 рік, – інформує Волинська обласна рада.

Зокрема, визначили обсяг субвенції волинському обласному бюджету у сумі 2 521,4 тис. гривень.

Асигнування субвенції розподілили Маневицькому районному бюджету – 1 660,4 тис. грн та Прилісненському сільському бюджету – 861 тис. гривень.

Кошти спрямують на капітальний ремонт Маневицької центральної районної лікарні – 458,3 тис.грн, капітальний ремонт КП „Колківська районна лікарня” – 950 тис. грн та капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Прилісне – 861 тис.гривень, придбання індивідуальних засобів захисту дихання (респіратори) – 252,1 тис. гривень.

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Теги: субвенція, Рівненська АЕС, компенсація, гроші, ремонт, лікарня
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