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Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО

Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО
Делегати зборів Волинської обласної організації політичної партії «За майбутнє» офіційно висунули Ігоря Поліщука кандидатом від цієї політсили на посаду Луцького міського голови.

Загальні збори, на яких партія «За майбутнє» на Волині загалом висунула 46 кандидатів на сільських, селищних та міських голів, відбулися увечері 18 вересня.

Кандидатуру Поліщука підтримали усі 68 присутніх на зборах делегатів.

Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО


«Сьогодні я відчуваю величезну підтримку лучан і тієї команди, яка довірила мені цю місію. Але разом з тим відчуваю величезну відповідальність», - зауважив Ігор Поліщук.

Він додав, що вважає необхідним втілення великої кількості важливих для міста проектів.

«Найперше, варто буде далі розвивати сферу житлово-комунального господарства. Це – ремонти доріг, тротуарів, дворів, забезпечення надання якісних комунальних послуг. Важлива – транспортна сфера. Ми ставимо собі амбітну мету зробити Луцьк містом з однією з найменших кількостей маршруток взагалі в Україні. Плануємо отримати 29 маршруток, вони зможуть замінити більше половини маршруток. Окрім того, маємо намір купити автобуси. Плануємо продовжувати реконструкцію парків, збудувати ряд нових скверів. Маємо намір продовжувати робити кардинальні зміни, які і цього року відбувалися у багатьох навчальних закладах. Насамперед, йдеться про школу №2, гімназію №4, школи № 5 і 7. Нам необхідно збудувати школу №13, реконструювати дитсадок №15. Окрім того, необхідно продовжувати оновлення медичного обладнання, ремонти в лікарнях», - сказав Ігор Поліщук.

Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО


За його словами, є також певні суттєві проекти, які вимагають суттєвих капіталовкладень та зусиль, але зможуть змінити обличчя Луцька та покращити рівень комфорту. Це, зокрема, реконструкція очисних споруд, проспекту Волі, Театрального майдану, площ перед РАЦСом та перед замком Любарта.

«Ці проекти змінять місто до непізнаваності, але для цього потрібно зробити дуже великий об’єм роботи», - резюмував Ігор Поліщук.

Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО
Ігоря Поліщука офіційно висунули кандидатом у мери Луцька. ФОТО




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Теги: Ігор Поліщук, збори, кандидат, За майбутнє, вибори, політична реклама
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