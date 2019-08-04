Показали, як у Луцьку ремонтують пішохідну зону на проспекті Молоді та прибудинкові території





Відповідний фотозвіт опублікували на сайті



На вулиці Надозерній завершують роботи з облаштування щебеневого дорожнього покриття із напівпросочуванням бітумною емульсією. Таку технологію широко використовують у секторах приватної забудови Луцька, адже вона чудово себе зарекомендувала. Раніше мешканці цієї вулиці часто скаржились на розбите ґрунтове покриття, ситуація особливо ускладнювалась у період дощів.





Тривають також роботи з капітального ремонту дороги на вулиці Ківерцівській. Наразі тут іде підготовка до вкладання вирівнюючого шару асфальту, облаштовують нові водозабори зливової каналізації. Окрім того, на цій ділянці відремонтують пішохідну зону, викладуть бруківку та проведуть благоустрій.





Тим часом, мешканці багатоповерхових будинків на вулиці Січовій, 3, 3а, 5, 7 з нетерпінням очікують закінчення капітального ремонту тутешньої прибудинкової території. У їхньому дворі вистелять бруківку, проведуть благоустрій та встановлять сучасне LED-освітлення.





Окрім того, показали, як проходить ремонт пішохідної зони на проспекті Молоді.





“До реалізації різноманітних рішень необхідно підходити творчо та відповідально. До прикладу — тротуар на проспекті Молоді, до ремонту він був практично знищеним. Можна було зробити звичайний суцільний тротуар, однак ми залучили творчих проектантів, які підійшли до проблеми сучасно.



Тут є пішохідна зона, розділена із велосипедною доріжкою, є зона озеленення також передбачили встановлення лавочок. Це буде дійсно як тротуар проспекту — функціонально, привабливо і дуже практично”, - зазначив радник міського голови Ігор Поліщук.

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