На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО





Вперше квадратні кавуни з’явилися в 60-х роках в Японії: місцеві фермери, намагаючись компенсувати поганий урожай, вирішили здивувати покупців, виростивши щось таке, за що можна було б запросити велику ціну. Але українські аграрії пішли далі й почали вирощувати справжні органічні квадратні кавуни.











Українці просунулися далі азіатських колег. «Дунайському аграрію» за кілька років вдалося досягти відмінного смаку.



"Дійсно, придумали японці, потім ідею підхопили китайці, а ми вирішили теж спробувати. Довго працювали, вчилися і перемогли. Практично ні в кого в світі не виходять стиглі кубічні кавуни, а у нас вийшли. Це не випадковість, оскільки я спочатку ставив завдання, щоб приваблювала не лише форма, а й зміст", — каже директор Роман Дяжук.





Це звичайний кавун, стиглий, солодкий, але при цьому має форму куба, що не лише привертає погляд, але й полегшує транспортування. Причому, що важливо, мова йде про органічний продукт, без застосування пестицидів і штучних добрив.



За кожним таким кавуном потрібно стежити, як за дитиною: оглядати його на предмет браку, попереджати можливі пошкодження, і все це — без хімікатів.



За словами Романа, основна мета у компанії була така: залучити людей до краси, а громадськість України — до органіки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Провідний виробник органічної продукції з Одещини ТОВ “Дунайські аграрії” першим у світі почав вирощувати повністю органічні квадратні кавуни. Про це повідомляє agronews.ua Вперше квадратні кавуни з’явилися в 60-х роках в Японії: місцеві фермери, намагаючись компенсувати поганий урожай, вирішили здивувати покупців, виростивши щось таке, за що можна було б запросити велику ціну. Але українські аграрії пішли далі й почали вирощувати справжні органічні квадратні кавуни.Квадратні кавуни робили за допомогою спеціальних прозорих форм, куди поміщали плід. Але такі кавуни за смаковими якостями поступались звичайним круглим родичам. Вони так і залишились елітарним продуктом, який коштує дорого і купується в основному заради престижу.Українці просунулися далі азіатських колег. «Дунайському аграрію» за кілька років вдалося досягти відмінного смаку."Дійсно, придумали японці, потім ідею підхопили китайці, а ми вирішили теж спробувати. Довго працювали, вчилися і перемогли. Практично ні в кого в світі не виходять стиглі кубічні кавуни, а у нас вийшли. Це не випадковість, оскільки я спочатку ставив завдання, щоб приваблювала не лише форма, а й зміст", — каже директорЦе звичайний кавун, стиглий, солодкий, але при цьому має форму куба, що не лише привертає погляд, але й полегшує транспортування. Причому, що важливо, мова йде про органічний продукт, без застосування пестицидів і штучних добрив.За кожним таким кавуном потрібно стежити, як за дитиною: оглядати його на предмет браку, попереджати можливі пошкодження, і все це — без хімікатів.За словами Романа, основна мета у компанії була така: залучити людей до краси, а громадськість України — до органіки.

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