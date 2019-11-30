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На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО

На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО
Провідний виробник органічної продукції з Одещини ТОВ “Дунайські аграрії” першим у світі почав вирощувати повністю органічні квадратні кавуни. Про це повідомляє agronews.ua.

Вперше квадратні кавуни з’явилися в 60-х роках в Японії: місцеві фермери, намагаючись компенсувати поганий урожай, вирішили здивувати покупців, виростивши щось таке, за що можна було б запросити велику ціну. Але українські аграрії пішли далі й почали вирощувати справжні органічні квадратні кавуни.


На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО
Квадратні кавуни робили за допомогою спеціальних прозорих форм, куди поміщали плід. Але такі кавуни за смаковими якостями поступались звичайним круглим родичам. Вони так і залишились елітарним продуктом, який коштує дорого і купується в основному заради престижу.

На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО

Українці просунулися далі азіатських колег. «Дунайському аграрію» за кілька років вдалося досягти відмінного смаку.

"Дійсно, придумали японці, потім ідею підхопили китайці, а ми вирішили теж спробувати. Довго працювали, вчилися і перемогли. Практично ні в кого в світі не виходять стиглі кубічні кавуни, а у нас вийшли. Це не випадковість, оскільки я спочатку ставив завдання, щоб приваблювала не лише форма, а й зміст", — каже директор Роман Дяжук.

На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО

Це звичайний кавун, стиглий, солодкий, але при цьому має форму куба, що не лише привертає погляд, але й полегшує транспортування. Причому, що важливо, мова йде про органічний продукт, без застосування пестицидів і штучних добрив.

За кожним таким кавуном потрібно стежити, як за дитиною: оглядати його на предмет браку, попереджати можливі пошкодження, і все це — без хімікатів.

За словами Романа, основна мета у компанії була така: залучити людей до краси, а громадськість України — до органіки.
На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО

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Теги: кавуни, органіка, куб
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