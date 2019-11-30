На Одещині вперше виростили квадратні органічні кавуни. ФОТО
Сьогодні, 02:15
Провідний виробник органічної продукції з Одещини ТОВ “Дунайські аграрії” першим у світі почав вирощувати повністю органічні квадратні кавуни. Про це повідомляє agronews.ua.
Вперше квадратні кавуни з’явилися в 60-х роках в Японії: місцеві фермери, намагаючись компенсувати поганий урожай, вирішили здивувати покупців, виростивши щось таке, за що можна було б запросити велику ціну. Але українські аграрії пішли далі й почали вирощувати справжні органічні квадратні кавуни.
Українці просунулися далі азіатських колег. «Дунайському аграрію» за кілька років вдалося досягти відмінного смаку.
"Дійсно, придумали японці, потім ідею підхопили китайці, а ми вирішили теж спробувати. Довго працювали, вчилися і перемогли. Практично ні в кого в світі не виходять стиглі кубічні кавуни, а у нас вийшли. Це не випадковість, оскільки я спочатку ставив завдання, щоб приваблювала не лише форма, а й зміст", — каже директор Роман Дяжук.
Це звичайний кавун, стиглий, солодкий, але при цьому має форму куба, що не лише привертає погляд, але й полегшує транспортування. Причому, що важливо, мова йде про органічний продукт, без застосування пестицидів і штучних добрив.
За кожним таким кавуном потрібно стежити, як за дитиною: оглядати його на предмет браку, попереджати можливі пошкодження, і все це — без хімікатів.
За словами Романа, основна мета у компанії була така: залучити людей до краси, а громадськість України — до органіки.
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Вперше квадратні кавуни з’явилися в 60-х роках в Японії: місцеві фермери, намагаючись компенсувати поганий урожай, вирішили здивувати покупців, виростивши щось таке, за що можна було б запросити велику ціну. Але українські аграрії пішли далі й почали вирощувати справжні органічні квадратні кавуни.
Українці просунулися далі азіатських колег. «Дунайському аграрію» за кілька років вдалося досягти відмінного смаку.
"Дійсно, придумали японці, потім ідею підхопили китайці, а ми вирішили теж спробувати. Довго працювали, вчилися і перемогли. Практично ні в кого в світі не виходять стиглі кубічні кавуни, а у нас вийшли. Це не випадковість, оскільки я спочатку ставив завдання, щоб приваблювала не лише форма, а й зміст", — каже директор Роман Дяжук.
Це звичайний кавун, стиглий, солодкий, але при цьому має форму куба, що не лише привертає погляд, але й полегшує транспортування. Причому, що важливо, мова йде про органічний продукт, без застосування пестицидів і штучних добрив.
За кожним таким кавуном потрібно стежити, як за дитиною: оглядати його на предмет браку, попереджати можливі пошкодження, і все це — без хімікатів.
За словами Романа, основна мета у компанії була така: залучити людей до краси, а громадськість України — до органіки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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