У Луцьку відбудеться спортивне свято





Про це інформуют на сайті



У програмі заходу:



- показові виступи спортивних відділень КЗ “ДЮСШ №2 Луцької міської ради”;



- спортивні естафети сімейних колективів закладу дошкільної освіти №8 “У спортивній родині — здорова дитина”;



- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 (2006 р.н.) та ветеранами ФК “Вересневе”;



- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 та ЗОШ №16;



- концертна програма за участю художніх колективів ЗОШ №16 та народного дитячого ансамблю танців “Радість” (Палацу учнівської молоді).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 20 вересня, на стадіоні у мікрорайоні Вересневе відбудеться спортивне свято. Початок о 12 годині.Про це інформуют на сайті Луцької міської ради У програмі заходу:- показові виступи спортивних відділень КЗ “ДЮСШ №2 Луцької міської ради”;- спортивні естафети сімейних колективів закладу дошкільної освіти №8 “У спортивній родині — здорова дитина”;- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 (2006 р.н.) та ветеранами ФК “Вересневе”;- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 та ЗОШ №16;- концертна програма за участю художніх колективів ЗОШ №16 та народного дитячого ансамблю танців “Радість” (Палацу учнівської молоді).

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