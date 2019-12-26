вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудеться спортивне свято

У Луцьку відбудеться спортивне свято
У неділю, 20 вересня, на стадіоні у мікрорайоні Вересневе відбудеться спортивне свято. Початок о 12 годині.

Про це інформуют на сайті Луцької міської ради.

У програмі заходу:

- показові виступи спортивних відділень КЗ “ДЮСШ №2 Луцької міської ради”;

- спортивні естафети сімейних колективів закладу дошкільної освіти №8 “У спортивній родині — здорова дитина”;

- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 (2006 р.н.) та ветеранами ФК “Вересневе”;

- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 та ЗОШ №16;

- концертна програма за участю художніх колективів ЗОШ №16 та народного дитячого ансамблю танців “Радість” (Палацу учнівської молоді).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спортивне свято, Вересневе
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться спортивне свято
Сьогодні, 07:30
Лабораторія в Китаї випадково заразила тисячі людей бактеріальною інфекцією
Сьогодні, 06:27
У місті на Волині заборонили роботу гральних закладів
Сьогодні, 05:26
Аграрії Луганщини просять про допомогу
Сьогодні, 04:08
Показали, як у Луцьку ремонтують пішохідну зону на проспекті Молоді та прибудинкові території
Сьогодні, 03:12
Схожі новини
Мешканці мікрорайонів ЛПЗ та Вересневе на 2 дні залишаться без води Мешканці мікрорайонів ЛПЗ та Вересневе на 2 дні залишаться без води
26 грудень, 2019, 11:32
Екскурсія володіннями «Луцькводоканалу»: переконують, що сморід – не їхня вина Екскурсія володіннями «Луцькводоканалу»: переконують, що сморід – не їхня вина
09 серпень, 2019, 17:45
У Луцьку завтра не їздитиме тролейбус №4 до Вересневого У Луцьку завтра не їздитиме тролейбус №4 до Вересневого
03 липень, 2019, 16:38
«Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому «Волиньобленерго» повертає лучанам техніку, яка згоріла у будинках на Вересневому
08 травень, 2019, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбудеться спортивне свято
Сьогодні, 07:30
 0
Лабораторія в Китаї випадково заразила тисячі людей бактеріальною інфекцією
Сьогодні, 06:27
 0
У місті на Волині заборонили роботу гральних закладів
Сьогодні, 05:26
 0
Аграрії Луганщини просять про допомогу
Сьогодні, 04:08
 0
Показали, як у Луцьку ремонтують пішохідну зону на проспекті Молоді та прибудинкові території
Сьогодні, 03:12
 0
Медіа
відео
1/8