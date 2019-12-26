У Луцьку відбудеться спортивне свято
Сьогодні, 07:30
У неділю, 20 вересня, на стадіоні у мікрорайоні Вересневе відбудеться спортивне свято. Початок о 12 годині.
Про це інформуют на сайті Луцької міської ради.
У програмі заходу:
- показові виступи спортивних відділень КЗ “ДЮСШ №2 Луцької міської ради”;
- спортивні естафети сімейних колективів закладу дошкільної освіти №8 “У спортивній родині — здорова дитина”;
- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 (2006 р.н.) та ветеранами ФК “Вересневе”;
- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 та ЗОШ №16;
- концертна програма за участю художніх колективів ЗОШ №16 та народного дитячого ансамблю танців “Радість” (Палацу учнівської молоді).
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Про це інформуют на сайті Луцької міської ради.
У програмі заходу:
- показові виступи спортивних відділень КЗ “ДЮСШ №2 Луцької міської ради”;
- спортивні естафети сімейних колективів закладу дошкільної освіти №8 “У спортивній родині — здорова дитина”;
- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 (2006 р.н.) та ветеранами ФК “Вересневе”;
- футбольний матч між командами ДЮСШ №2 та ЗОШ №16;
- концертна програма за участю художніх колективів ЗОШ №16 та народного дитячого ансамблю танців “Радість” (Палацу учнівської молоді).
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