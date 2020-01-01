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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 19 вересня: в Україні – 3 240 нових випадків коронавірусу, на Волині – 94

Ранок 19 вересня: в Україні – 3 240 нових випадків коронавірусу, на Волині – 94
За останню добу в Україні виявили 3 240 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 19 вересня сягнула 172 712.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (400), Тернопільській (311), Одеській (281) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 48 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 516.

За добу в Україні одужали 1268 людей. Загалом за весь час пандемії недугу здолали 76 754 українці.

На Волині загалом захворіли 6 783 людини, з них за останню добу - 94. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 143 людини. На щастя, жодна людина в області не померла від ускладнень хвороби протягом останньої доби.

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Теги: коронавірус, статистика, РНБО
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