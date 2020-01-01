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Курс валют у Луцьку на 19 вересня

Курс валют у Луцьку на 19 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.022, а продаж – 28.257.

Євро при купівлі становить – 32.985, продажу – 33.444.

Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.377.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.300, продаж – 7.430.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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