Курс валют у Луцьку на 19 вересня





Євро при купівлі становить – 32.985, продажу – 33.444.



Курс російського рубля: купівля – 0.345, продаж – 0.377.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.300, продаж – 7.430.

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