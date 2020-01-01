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19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
19 вересня в народному календарі вшановують пам'ять архангела Михаїла, який був одним із найголовніших ангелів. Він досить часто згадується у Священному писанні.

Іменини сьогодні святкують: Всеволод, Кирило, Костянтин, пише "24 канал".

Народні прикмети на 19 вересня

– Якщо ви побачили іній на деревах на Михайлове Чудо, то взимку буде багато снігу;
– Якщо на Михайлове чудо стоїть тепла і ясна погода, то і 19 грудня буде також тепло.
– Якщо сьогодні є заморозки, то в 19 грудня треба чекати снігу і морозів.

Що можна робити 19 вересня

Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все в порядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.

Що не можна робити 19 вересня

Сьогодні не можна згадувати старі образи та ображатися на близьких.
Цього дня не можна займатися ворожіннями.



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Теги: свято, традиції, Михаїла
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