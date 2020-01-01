19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Михаїла, який був одним із найголовніших ангелів. Він досить часто згадується у Священному писанні.



Іменини сьогодні святкують: Всеволод, Кирило, Костянтин,



Народні прикмети на 19 вересня



– Якщо ви побачили іній на деревах на Михайлове Чудо, то взимку буде багато снігу;

– Якщо на Михайлове чудо стоїть тепла і ясна погода, то і 19 грудня буде також тепло.

– Якщо сьогодні є заморозки, то в 19 грудня треба чекати снігу і морозів.



Що можна робити 19 вересня



Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все в порядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.



Що не можна робити 19 вересня



Сьогодні не можна згадувати старі образи та ображатися на близьких.

Цього дня не можна займатися ворожіннями.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 вересня в народному календарі вшановують пам'ять архангела, який був одним із найголовніших ангелів. Він досить часто згадується у Священному писанні.Іменини сьогодні святкують: пише "24 канал".– Якщо ви побачили іній на деревах на Михайлове Чудо, то взимку буде багато снігу;– Якщо на Михайлове чудо стоїть тепла і ясна погода, то і 19 грудня буде також тепло.– Якщо сьогодні є заморозки, то в 19 грудня треба чекати снігу і морозів.Якщо вас турбує оселя, і вам здається, що з нею не все в порядку, то господар повинен з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву. Таким чином з помешкання зникнуть злі сили.Сьогодні не можна згадувати старі образи та ображатися на близьких.Цього дня не можна займатися ворожіннями.

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