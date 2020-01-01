У Рівному авто збило жінку-двірника, яка прибирала дорогу. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 вересня, близько 6-ї години,



Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля «Fiat Doblo», 67-річний рівнянин, не врахував дорожню обстановку та на проїзній частині допустив наїзд на працівницю комунального підприємства, яка здійснювала прибирання.



Потерпілу 43-річну жительку обласного центру госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня. Нині вона проходить додаткове обстеження. Крім того, медики «швидкої» надавали допомогу і кермувальнику, в якого підвищився артеріальний тиск.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Водій за результатами освідування на алкотестері був тверезий, однак у нього відібрали також зразки крові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на перехресті вулиць Дубенська-Чернишова під колеса авто потрапила жінка-двірник.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 19 вересня, близько 6-ї години, повідомляє ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля «Fiat Doblo», 67-річний рівнянин, не врахував дорожню обстановку та на проїзній частині допустив наїзд на працівницю комунального підприємства, яка здійснювала прибирання.Потерпілу 43-річну жительку обласного центру госпіталізували до лікарні із травмами різного ступеня. Нині вона проходить додаткове обстеження. Крім того, медики «швидкої» надавали допомогу і кермувальнику, в якого підвищився артеріальний тиск.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Водій за результатами освідування на алкотестері був тверезий, однак у нього відібрали також зразки крові.

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