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Їхав з Волині у Київ до дівчини: у кюветі знайшли травмованим мотоцикліста

Їхав з Волині у Київ до дівчини: у кюветі знайшли травмованим мотоцикліста
19 вересня вранці у кюветі в районі Гощі на Рівненщині знайшли травмованим мотоцикліста.

Про це йдеться у facebook-спільноті "Rivne Online".

Як зазначають на сторінці, хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.

Працівник Гощанської ЦРЛ у коментарі під дописом повідомила, наразі постраждалий знаходиться в Гощанській центральній районній лікарні у травматологічному відділенні.

Їхав з Волині у Київ до дівчини: у кюветі знайшли травмованим мотоцикліста

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Теги: аварія, розшук, мотоцикліст
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