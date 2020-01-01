Їхав з Волині у Київ до дівчини: у кюветі знайшли травмованим мотоцикліста
Сьогодні, 13:02
19 вересня вранці у кюветі в районі Гощі на Рівненщині знайшли травмованим мотоцикліста.
Про це йдеться у facebook-спільноті "Rivne Online".
Як зазначають на сторінці, хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.
Працівник Гощанської ЦРЛ у коментарі під дописом повідомила, наразі постраждалий знаходиться в Гощанській центральній районній лікарні у травматологічному відділенні.
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Про це йдеться у facebook-спільноті "Rivne Online".
Як зазначають на сторінці, хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.
Працівник Гощанської ЦРЛ у коментарі під дописом повідомила, наразі постраждалий знаходиться в Гощанській центральній районній лікарні у травматологічному відділенні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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