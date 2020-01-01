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На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО

На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО
У ніч з 18 на 19 вересня в селі Недобоївці Чернівецької області сталося зіткнення мікроавтобуса та легковика.

Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень померла пасажирка одного з автомобілів, ще 11 — отримали травми різного ступеня тяжкості, інформує відділ комунікації поліції у Чернівецькій області.

На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, відділ злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Хотинського відділення поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Audi», житель столиці, рухаючись по автодорозі Н-03 «Житомир-Чернівці», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Volkswagen» під керуванням 35-річного буковинця.

Від отриманих травм в результаті аварії на місці події загинула 49-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen». До лікарні за медичною допомогою звернулося 11 осіб.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО
На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО
На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО



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Теги: Буковина, смертельна аварія
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