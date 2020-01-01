На Буковині зіткнулися бус та легковик: одна людина загинула, багато постраждалих. ФОТО





Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень померла пасажирка одного з автомобілів, ще 11 — отримали травми різного ступеня тяжкості,



На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, відділ злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Хотинського відділення поліції.



Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Audi», житель столиці, рухаючись по автодорозі Н-03 «Житомир-Чернівці», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Volkswagen» під керуванням 35-річного буковинця.



Від отриманих травм в результаті аварії на місці події загинула 49-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen». До лікарні за медичною допомогою звернулося 11 осіб.



За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 18 на 19 вересня в селі Недобоївці Чернівецької області сталося зіткнення мікроавтобуса та легковика.Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень померла пасажирка одного з автомобілів, ще 11 — отримали травми різного ступеня тяжкості, інформує відділ комунікації поліції у Чернівецькій області.На місце події одразу виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, відділ злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Хотинського відділення поліції.Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Audi», житель столиці, рухаючись по автодорозі Н-03 «Житомир-Чернівці», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Volkswagen» під керуванням 35-річного буковинця.Від отриманих травм в результаті аварії на місці події загинула 49-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen». До лікарні за медичною допомогою звернулося 11 осіб.За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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