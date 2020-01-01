В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*





Захід розпочнеться о 11:00 годині, інформує адміністрація закладу.



На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах із виготовлення осінніх сувенірів.



Усі охочі можуть зробити фотографії на фоні казкової фотозони. Впродовж дня усіх розважатиме діджей та ведучий з конкурсами та подарунками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан та гостей міста запрошують на грандіозне свято осені, яке відбудеться завтра, 20 вересня, в торго-розважальному центрі "ПортCity".Захід розпочнеться о 11:00 годині, інформує адміністрація закладу.На гостей ТРЦ чекає святковий осінній Hand Made ярмарок, діти зможуть прийняти участь у безкоштовних майстер класах із виготовлення осінніх сувенірів.Усі охочі можуть зробити фотографії на фоні казкової фотозони. Впродовж дня усіх розважатиме діджей та ведучий з конкурсами та подарунками.

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