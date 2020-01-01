На Сході український військовий підірвався під час гасіння пожежі





Про це



Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкрили вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.



На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.



Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправили до медичного закладу, де йому надали кваліфіковану медичну

допомогу.



Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументували.



Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої доби, 18 вересня, зафіксували два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.Про це повідомляє прессцентр штабу ООС.Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкрили вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався.На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправили до медичного закладу, де йому надали кваліфіковану медичнудопомогу.Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументували.Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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