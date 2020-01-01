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У МОЗ розповіли, як можна раніше завершити самоізоляцію

У МОЗ розповіли, як можна раніше завершити самоізоляцію
Міністерство охорони здоров'я змінило вимоги для людей, які знаходяться на 14-денний самоізоляції. Тепер можна буде її достроково перервати на 8-й день.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Gazeta".

"На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у нього є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді", - зазначив міністр.

Степанов сказав, що зробити це можна лише за власний рахунок.

Міністр зазначив, що після завершення 14-денної самоізоляції здавати ПЛР-тест на Covid-19 необов'язково. Проходити тест варто лише, якщо є симптоми.


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Теги: МОЗ, самоізоляція, завершення
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