У МОЗ розповіли, як можна раніше завершити самоізоляцію





Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов,



"На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у нього є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді", - зазначив міністр.



Степанов сказав, що зробити це можна лише за власний рахунок.



Міністр зазначив, що після завершення 14-денної самоізоляції здавати ПЛР-тест на Covid-19 необов'язково. Проходити тест варто лише, якщо є симптоми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я змінило вимоги для людей, які знаходяться на 14-денний самоізоляції. Тепер можна буде її достроково перервати на 8-й день.Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я повідомляє "Gazeta"."На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у нього є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді", - зазначив міністр.Степанов сказав, що зробити це можна лише за власний рахунок.Міністр зазначив, що після завершення 14-денної самоізоляції здавати ПЛР-тест на Covid-19 необов'язково. Проходити тест варто лише, якщо є симптоми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію