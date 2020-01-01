У Луцьку міськрайонний суд переходить на особливий режим роботи на період виборчого процесу





Про це повідомляють на



На виконання постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року №795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», постанови Центральної виборчої комісії від 08 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, з метою забезпечення захисту прав учасників виборчого процесу суд встановив особливий режим роботи.



Подача виборчих справ та заяв здійснюється до відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства, за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі України, 24 кабінет № 2:

- у вихідні та святкові дні суд працює в період з 19 вересня 2020 року по 18 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 17:00 год.;

- 24 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 24:00 год.;

- 25 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 20:00 год





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні, 19 вересня, Луцький міськрайонний суду Волинської області переходить на особливий режим роботи, а саме чергування суддів та працівників апарату суду.Про це повідомляють на сайті суду.На виконання постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року №795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», постанови Центральної виборчої комісії від 08 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, з метою забезпечення захисту прав учасників виборчого процесу суд встановив особливий режим роботи.Подача виборчих справ та заяв здійснюється до відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства, за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі України, 24 кабінет № 2:- у вихідні та святкові дні суд працює в період з 19 вересня 2020 року по 18 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 17:00 год.;- 24 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 24:00 год.;- 25 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 20:00 год

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