вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку міськрайонний суд переходить на особливий режим роботи на період виборчого процесу

У Луцьку міськрайонний суд переходить на особливий режим роботи на період виборчого процесу
Від сьогодні, 19 вересня, Луцький міськрайонний суду Волинської області переходить на особливий режим роботи, а саме чергування суддів та працівників апарату суду.

Про це повідомляють на сайті суду.

На виконання постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року №795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», постанови Центральної виборчої комісії від 08 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, з метою забезпечення захисту прав учасників виборчого процесу суд встановив особливий режим роботи.

Подача виборчих справ та заяв здійснюється до відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства, за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі України, 24 кабінет № 2:
- у вихідні та святкові дні суд працює в період з 19 вересня 2020 року по 18 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 17:00 год.;
- 24 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 24:00 год.;
- 25 жовтня 2020 року з 09:00 год. до 20:00 год


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, особливий режим, місцеві вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
«Хотілось довести, що таки чогось варта»: волинянка, якій за 50, працює тату-майстринею. ФОТО
Сьогодні, 19:28
У Луцьку міськрайонний суд переходить на особливий режим роботи на період виборчого процесу
Сьогодні, 18:48
У МОЗ пояснили, що робити хворим за появи симптомів коронавірусу
Сьогодні, 18:21
Провели в останню путь загиблого на Сході бійця волинської бригади
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
На Волині судили водія автобуса, який в карантин перевозив пасажирів На Волині судили водія автобуса, який в карантин перевозив пасажирів
18 вересень, 21:00
Вінницьке підприємство відсудило у волинської фірми понад пів мільйона гривень Вінницьке підприємство відсудило у волинської фірми понад пів мільйона гривень
18 вересень, 20:19
Підприємець виграв справу у суді про обмеження часу роботи нічного кафе на Волині Підприємець виграв справу у суді про обмеження часу роботи нічного кафе на Волині
18 вересень, 12:32
Адвокат просив відпустити Максима Кривоша під домашній арешт Адвокат просив відпустити Максима Кривоша під домашній арешт
17 вересень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
«Хотілось довести, що таки чогось варта»: волинянка, якій за 50, працює тату-майстринею. ФОТО
Сьогодні, 19:28
 0
У Луцьку міськрайонний суд переходить на особливий режим роботи на період виборчого процесу
Сьогодні, 18:48
 0
У МОЗ пояснили, що робити хворим за появи симптомів коронавірусу
Сьогодні, 18:21
 0
Провели в останню путь загиблого на Сході бійця волинської бригади
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8