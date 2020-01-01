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В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО

В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО
В мікрорайоні Вересневе 19 вересня відкрили новий спортивний майданчикик, що на вулиці Володимирській, 95а.

Про це повідомляє мерії Луцька.

Цей спортивний майданчик став вже 13-м полем із штучним покриттям, відкритим у місті за останні 3 роки. Його покриття – поліуретан, м’яке та витривале водночас забезпечить комфорт діток, що займатимуться тут спортом, та гратимуть у такі ігри як футбол, волейбол, баскетбол.

«Орієнтовно два роки тому один із мешканців тутешніх будинків звернувся до нас із проханням встановити дитяче обладнання. Та коли ми проїжджали поруч, то побачили старий, іржавий радянський паркан, на якому був намальований баскетболіст. Тож ми подумали: «А чому б не зробити тут сучасне поле, де діти могли б нормально займатися баскетболом?».

Це вже тринадцяте таке поле у Луцьку, а протягом наступних п’яти років планується облаштувати ще двадцять п’ять таких полів. У тих мікрорайонах, де вони на разі встановлені, ці поля показали себе просто чудово. Діти займаються на них спортом, щонеділі працівники нашого комунального закладу «Спорт для всіх» проводять тут зарядку для всіх бажаючих.

Хочу побажати, щоб і цей майданчик, і спортивне обладнання стали центром спортивного життя вашого мікрорайону», - привітав присутніх радник мера Луцька Ігор Поліщук.

До вітального слова долучився Костянтин Петрочук, подякувавши фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» за встановлене дитяче спортивне обладнання поблизу нового майданчика.

Окрім того, представники міської влади подарували голові тутешнього ОСББ спортивний інвентар для гри у футбол, волейбол, баскетбол.

Свято спорту для дітей продовжилося активностями, організованими КЗ «Спорт для всіх», а досвідчені баскетболісти із «Старого Луцька» поділилися досвідом із юними лучанами.

В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька відкрили новий сучасний спортмайданчик. ФОТО


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Теги: Луцьк, новий майданчик, відкриття
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