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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 20 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 20 вересня
У Волинській області завтра, 20 вересня, синоптики прогнозуютю невелику хмарність, без опадів.

Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.

Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 17-22º.

У Луцьку у неділю, 20 вересня, очікується також мілива хмарнінсть. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º, вдень 19-21º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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