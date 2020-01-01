Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 20 вересня





Про це



Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 17-22º.



У Луцьку у неділю, 20 вересня, очікується також мілива хмарнінсть. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º, вдень 19-21º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 20 вересня, синоптики прогнозуютю невелику хмарність, без опадів.Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 17-22º.У Луцьку у неділю, 20 вересня, очікується також мілива хмарнінсть. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º, вдень 19-21º.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію