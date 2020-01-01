Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 20 вересня, синоптики прогнозуютю невелику хмарність, без опадів.
Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 17-22º.
У Луцьку у неділю, 20 вересня, очікується також мілива хмарнінсть. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º, вдень 19-21º.
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Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8º, вдень 17-22º.
У Луцьку у неділю, 20 вересня, очікується також мілива хмарнінсть. Без опадів. Видимість 3-5 км. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7º, вдень 19-21º.
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