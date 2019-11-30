В Україні зростуть ціни на алкоголь та тютюнові вироби
Сьогодні, 00:44
В Україні вперше за три роки підвищать рівень акцизу на тютюнові та алкогольні вироби.
Про це повідомляє ВолиньЮА.
"Кажуть, що давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не підніматимемо. Добре, давайте не будемо піднімати - це мінус 2,7 мільярда гривень", - заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Глава Мінфіну відзначив, що акциз планують підвищити тільки на рівень інфляції - 11%. При цьому він не назвав дати підвищення, але запевнив, що він не вплине на збільшення "тіньового" ринку.
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Про це повідомляє ВолиньЮА.
"Кажуть, що давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не підніматимемо. Добре, давайте не будемо піднімати - це мінус 2,7 мільярда гривень", - заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Глава Мінфіну відзначив, що акциз планують підвищити тільки на рівень інфляції - 11%. При цьому він не назвав дати підвищення, але запевнив, що він не вплине на збільшення "тіньового" ринку.
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Коментарі 1
У 2018-му сигарети подорожчають ще на 18%, алкоголь – на 11%, а в 2019-му зростання складе 9% і 13% відповідно. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, передає УНН.
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