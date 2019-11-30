В Україні зростуть ціни на алкоголь та тютюнові вироби





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"Кажуть, що давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не підніматимемо. Добре, давайте не будемо піднімати - це мінус 2,7 мільярда гривень", - заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".



Глава Мінфіну відзначив, що акциз планують підвищити тільки на рівень інфляції - 11%. При цьому він не назвав дати підвищення, але запевнив, що він не вплине на збільшення "тіньового" ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вперше за три роки підвищать рівень акцизу на тютюнові та алкогольні вироби.Про це повідомляє ВолиньЮА "Кажуть, що давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не підніматимемо. Добре, давайте не будемо піднімати - це мінус 2,7 мільярда гривень", - заявив глава Міністерства фінансівв ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".Глава Мінфіну відзначив, що акциз планують підвищити тільки на рівень інфляції - 11%. При цьому він не назвав дати підвищення, але запевнив, що він не вплине на збільшення "тіньового" ринку.

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