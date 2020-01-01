20 вересня на Волині: гортаючи календар

Олену Давидову (на фото).



Крім того, день народження відзначають бізнесмен Дмитро Москвич та громадський активіст Сергій Кушнір.



Також особисте свято цього дня у начальника відділу управління майном міської комунальної власності Алли Грабко.



За православним календарем 20 вересня іменини відзначають Іван (Іоанн), Лука, Макар, Онисиф та Созонт.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.



У 1919 році Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.



У 1939 році Червона армія зайняла Ковель.



Цього дня у 1991 створено Службу національної безпеки України (нині — СБУ).

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