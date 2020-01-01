7-річний волинянин взяв «срібло» на всеукраїнській онлайн-виставці
Сьогодні, 21:23
Вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» Ковельської міської станції юних техніків 7-річний Марк Кікавський взяв участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!».
Цього року виставка відбулася в онлайн-форматі. Про це повідомляє Ковель медіа.
Члени журі високо оцінили технічні навички ковельського школяра. Його робота «Авто для АТО» зайняла ІІ місце.
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Цього року виставка відбулася в онлайн-форматі. Про це повідомляє Ковель медіа.
Члени журі високо оцінили технічні навички ковельського школяра. Його робота «Авто для АТО» зайняла ІІ місце.
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