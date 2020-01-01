7-річний волинянин взяв «срібло» на всеукраїнській онлайн-виставці

Марк Кікавський взяв участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!».



Цього року виставка відбулася в онлайн-форматі. Про це повідомляє



Члени журі високо оцінили технічні навички ковельського школяра. Його робота «Авто для АТО» зайняла ІІ місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» Ковельської міської станції юних техніків 7-річнийвзяв участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!».Цього року виставка відбулася в онлайн-форматі. Про це повідомляє Ковель медіа Члени журі високо оцінили технічні навички ковельського школяра. Його робота «Авто для АТО» зайняла ІІ місце.

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