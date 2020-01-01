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У місті на Волині гроші пільговиків передадуть атовцям

У місті на Волині гроші пільговиків передадуть атовцям
У Ковелі вирішили зменшити фінансування соціальної програми на користь учасників АТО.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Відбулося засідання постійної депутатської комісії Ковельської міської ради з гуманітарних питань.

Депутати підтримали внесення змін до місцевих програм. Йдеться про внутрішній перерозподіл коштів.

Зокрема, у Програмі соціального захисту окремих категорій мешканців міста виплату компенсацій фізичним та юридичним особам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування зменшили на 140 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на медичні послуги та матеріальну допомогу учасникам АТО.

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Теги: Ковель, гроші, соціальна програма
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