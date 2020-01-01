У місті на Волині гроші пільговиків передадуть атовцям





Про це повідомляє



Відбулося засідання постійної депутатської комісії Ковельської міської ради з гуманітарних питань.



Депутати підтримали внесення змін до місцевих програм. Йдеться про внутрішній перерозподіл коштів.



Зокрема, у Програмі соціального захисту окремих категорій мешканців міста виплату компенсацій фізичним та юридичним особам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування зменшили на 140 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на медичні послуги та матеріальну допомогу учасникам АТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вирішили зменшити фінансування соціальної програми на користь учасників АТО.Про це повідомляє Ковельська міська рада Відбулося засідання постійної депутатської комісії Ковельської міської ради з гуманітарних питань.Депутати підтримали внесення змін до місцевих програм. Йдеться про внутрішній перерозподіл коштів.Зокрема, у Програмі соціального захисту окремих категорій мешканців міста виплату компенсацій фізичним та юридичним особам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян у міському транспорті загального користування зменшили на 140 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на медичні послуги та матеріальну допомогу учасникам АТО.

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