На Волині депутатка заплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію
Сьогодні, 03:17
Депутатка Привітненської сільради несвоєчасно подала без поважних причин щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.
Про це інформує Район.Бізнес.
Цим депутатка порушила вимоги частини 1 статті 45 Закону України Про запобігання корупції, тобто вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Обвинувачена свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, визнала повністю.
Депутатку визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1 72-6 та наклали на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
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Про це інформує Район.Бізнес.
Цим депутатка порушила вимоги частини 1 статті 45 Закону України Про запобігання корупції, тобто вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Обвинувачена свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, визнала повністю.
Депутатку визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1 72-6 та наклали на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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