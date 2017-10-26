На Волині депутатка заплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію





Про це інформує



Цим депутатка порушила вимоги частини 1 статті 45 Закону України Про запобігання корупції, тобто вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.



Обвинувачена свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, визнала повністю.



Депутатку визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1 72-6 та наклали на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатка Привітненської сільради несвоєчасно подала без поважних причин щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.Про це інформує Район.Бізнес Цим депутатка порушила вимоги частини 1 статті 45 Закону України Про запобігання корупції, тобто вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.Обвинувачена свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, визнала повністю.Депутатку визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1 72-6 та наклали на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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