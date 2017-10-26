вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині депутатка заплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію

На Волині депутатка заплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію
Депутатка Привітненської сільради несвоєчасно подала без поважних причин щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.

Про це інформує Район.Бізнес.

Цим депутатка порушила вимоги частини 1 статті 45 Закону України Про запобігання корупції, тобто вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обвинувачена свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, визнала повністю.

Депутатку визнали винною у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 1 72-6 та наклали на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: депутатка, декларація, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині депутатка заплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію
Сьогодні, 03:17
Через повені у Греції загинули двоє людей
Сьогодні, 02:02
На кисень для інфікованих коронавірусом волинян виділять пів мільйона гривень
Сьогодні, 01:12
В Україні зростуть ціни на алкоголь та тютюнові вироби
Сьогодні, 00:44
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині трьох депутатів покарали за невчасно подані декларації На Волині трьох депутатів покарали за невчасно подані декларації
26 жовтень, 2017, 15:30
Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку Волинянин відповідав у суді за те, що обматюкав односельчанку
14 вересень, 04:21
Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку Суд оштрафував волинянина, який ображав дружину та дочку
06 вересень, 03:38
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
31 серпень, 04:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині депутатка заплатить штраф за несвоєчасно подану декларацію
Сьогодні, 03:17
 0
Через повені у Греції загинули двоє людей
Сьогодні, 02:02
 0
На кисень для інфікованих коронавірусом волинян виділять пів мільйона гривень
Сьогодні, 01:12
 0
В Україні зростуть ціни на алкоголь та тютюнові вироби
Сьогодні, 00:44
 0
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8