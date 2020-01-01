Волинський виш придбав сучасну бурову установку для досліджень. ФОТО





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Метою проєкту є забезпечення конструювання основ і фундаментів будівель та споруд із максимальним використанням ресурсоощадних технологій.



Вартість бурової установки STORM 20S на базі легкового причепу сягає 420 тисяч гривень. За її допомогою можна буде виконати такі завдання:



- дослідження зміни фізико-механічних властивостей ґрунтів, залежно від глибини залягання (від 0 до 60 м);

- встановлення впливу рівня ґрунтових вод на несучу здатність ґрунтів;

- отримання експериментальних даних про дійсний стан ґрунтів для надання рекомендацій щодо покращення їх фізико-механічних властивостей у складних інженерно-геологічних умовах.



Таким чином, вперше визначать розрахункові характеристики ґрунтів в складних інженерно-геологічних умовах при будівництві та експлуатації будівель та споруд в окремих населених пунктах Волинської області.



При дослідженні властивостей ґрунтів відбудеться розширення бази геологічних вишукувань у Волинській області та суміжних областях України.





Результати дослідження дозволять підготувати висококваліфіковані кадри для будівельної галузі з-поміж студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра. Дані отриманих досліджень застосовуватимуть у бакалаврських та магістерських роботах.



На основі проведення досліджень удосконалять лекційні курси для студентів денної та заочної форм навчання Луцького НТУ за спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія із дисциплін «Інженерна геологія», «Механіка ґрунтів», «Основи і фундаменти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому НТУ придбали сучасну бурову установку в рамках реалізації проєкту «Визначення та оптимізація фізико-механічних властивостей ґрунтів у Волинській області при будівництві в складних інженерно-геологічних умовах». Роботу виконуватимуть під керівництвом к.т.н. Панасюка Я.І.Про це йдеться на сайті Луцького «політеху» Метою проєкту є забезпечення конструювання основ і фундаментів будівель та споруд із максимальним використанням ресурсоощадних технологій.Вартість бурової установки STORM 20S на базі легкового причепу сягає 420 тисяч гривень. За її допомогою можна буде виконати такі завдання:- дослідження зміни фізико-механічних властивостей ґрунтів, залежно від глибини залягання (від 0 до 60 м);- встановлення впливу рівня ґрунтових вод на несучу здатність ґрунтів;- отримання експериментальних даних про дійсний стан ґрунтів для надання рекомендацій щодо покращення їх фізико-механічних властивостей у складних інженерно-геологічних умовах.Таким чином, вперше визначать розрахункові характеристики ґрунтів в складних інженерно-геологічних умовах при будівництві та експлуатації будівель та споруд в окремих населених пунктах Волинської області.При дослідженні властивостей ґрунтів відбудеться розширення бази геологічних вишукувань у Волинській області та суміжних областях України.Результати дослідження дозволять підготувати висококваліфіковані кадри для будівельної галузі з-поміж студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра. Дані отриманих досліджень застосовуватимуть у бакалаврських та магістерських роботах.На основі проведення досліджень удосконалять лекційні курси для студентів денної та заочної форм навчання Луцького НТУ за спеціальністю Будівництво та цивільна інженерія із дисциплін «Інженерна геологія», «Механіка ґрунтів», «Основи і фундаменти».

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