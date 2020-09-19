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У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО

У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО
У клінічній лікарні Феофанія провели унікальну операцію. Лікарі видалили з грудної клітки пацієнтки пухлину вагою 4,5 кг.

Прооперували 66-річну Тетяну Вигонську з Хмельницькій області, пишуть Факти. Жінка дізналася про пухлину в легенях три роки тому, але через брак коштів відмовлялася від лікування.

У травні Тетяна Вигонська відчула сильну задишку та слабкість, тому була змушена звернутися по медичну допомогу. У Хмельницькій обласній лікарні їй поставили діагноз – солітарна фіброзна пухлина правого гемітораксу.

Новоутворення затиснуло праву легеню й давило на ліву легеню та серце. Через розмір пухлини жінку відмовились оперувати у Хмельницькому.

У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО

Місцеві лікарі відправили Вигонську до хірурга Віталія Соколова у Києві. Він оглянув жінку та погодився оперувати.

12-годинна операція пройшла на початку вересня. У ній взяли участь понад 30 фахівців. Її вартість, з урахуванням використаної апаратури, препаратів та донорської крові, становить близько 1 млн гривень.

У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО
У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО

"Складність операції полягає в тому, що, по-перше, важкий соматичний загальний стан пацієнтки – локалізація пухлини непроста, є небезпека великої крововтрати, пошкодження легень та зупинки серця", – пояснив головний лікар Феофанії Ігор Семенів.

Під час видалення пухлини використовували апарат штучного кровообігу ЕКМО.

"Таких операцій у світі робля не дуже багато. У пацієнтки двічі зупинялось серце. Один набір для підтримання для ЕКМО коштує 100 тис. грн, а вартість апарату – 6,5 млн грн.

Успішні ЕКМО проводились у кардіохірургії. А застосування у пацієнтки з пухлиною в легенях – вперше в Україні", – розповів Ігор Семенів.

У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО

Майже тиждень після операції стан жінки був важкий – п’ять днів її підтримував апарат ЕКМО. Нині пацієнтка самостійно дихає та вже виходила надвір.

У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО

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Теги: Феофанія, пухлина, операція
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